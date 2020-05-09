В Крыму оценили шансы Зеленского на установление колокола в Симферополе

"Про колокол в Симферополе в целом звучит дико. Президенту Украины легче будет доказать националистам, что он "не лох", чем установить что-либо в российском Крыму", — сказала Гридчина.

По ее мнению, Зеленский решил в такой праздник, как День Победы, сделать электорату так называемый "подарок" в виде эфемерных колоколов.

"Но ему стоит учесть, что украинцы такие байки слушали уже предыдущие пять лет при правлении большого сказочника и гениального актера без "Оскара" Петра Порошенко — и именно поэтому голосовали за Владимира Зеленского", — подчеркнула она.

Ранее Зеленский заявил о старте проекта по созданию мемориальных символов, в ходе которого планируется установить четыре колокола, в том числе колокол Мира в Донецке и колокол Единства в Симферополе . Осенью 2019 года вызвало резонанс видео с Зеленским на участке разведения сил в поселке Золотой в Донбассе , где он на повышенных тонах разговаривает с человеком в военной форме, в частности, "по-хорошему" просит его "вывезти оружие", а также говорит: "Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я ж не лох".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.