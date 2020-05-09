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2020-05-10T00:20
https://ria.ru/20200509/1571225563.html
В Крыму оценили шансы Зеленского на установление колокола в Симферополе
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РИА Новости

В Крыму оценили шансы Зеленского на установление колокола в Симферополе

19:38 09.05.2020 (обновлено: 00:20 10.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПредседатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала РИА Новости планы президента Украины Владимира Зеленского установить колокол на полуострове.
"Про колокол в Симферополе в целом звучит дико. Президенту Украины легче будет доказать националистам, что он "не лох", чем установить что-либо в российском Крыму", — сказала Гридчина.
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По ее мнению, Зеленский решил в такой праздник, как День Победы, сделать электорату так называемый "подарок" в виде эфемерных колоколов.
"Но ему стоит учесть, что украинцы такие байки слушали уже предыдущие пять лет при правлении большого сказочника и гениального актера без "Оскара" Петра Порошенко — и именно поэтому голосовали за Владимира Зеленского", — подчеркнула она.
Ранее Зеленский заявил о старте проекта по созданию мемориальных символов, в ходе которого планируется установить четыре колокола, в том числе колокол Мира в Донецке и колокол Единства в Симферополе. Осенью 2019 года вызвало резонанс видео с Зеленским на участке разведения сил в поселке Золотой в Донбассе, где он на повышенных тонах разговаривает с человеком в военной форме, в частности, "по-хорошему" просит его "вывезти оружие", а также говорит: "Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я ж не лох".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Обсудить 11
Вооруженные силы УкраиныПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНОбщество
Популярные комментарии
Сколько всяких мутных общин за счёт бюджета российского содержатся... Понятно, почему на пенсии российскому народу - денег нет! (((
9 мая, 21:55
ЛРЛеонид Разумов
16110137
В Крыму уже нет украинских школ и библиотек а "община" есть - нонсенс.
9 мая, 22:22
Black Korobov
9520019
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