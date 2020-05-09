Россия не позволит забыть о победе СССР над фашизмом, заявил посол в США

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Россия никому не даст забыть правду о роли Советского Союза в победе над фашизмом, заявил в субботу посол в США Анатолий Антонов.
"Сегодня не всем нравится наша победа. Кое-кто хочет пересмотреть уроки истории, но мы никому не дадим их забыть", — сказал он в поздравительном видеообращении.
Накануне в Twitter Белого дома появилось видео возложения венков президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланьей к мемориалу памяти павших во Второй мировой войне. Оно сопровождалось подписью: "Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда победит. В конечном счете именно это происходит". СССР и другие союзники там не упоминаются.
Антонов прокомментировал дезинформационную кампанию в США и ряде других стран, когда наблюдаются попытки принизить роль Советского Союза в победе над фашистской Германией или даже утверждать, что СССР развязал Вторую мировую войну.
"Они просто неприемлемы. Я даже не представляю, как люди могут сегодня говорить столь кощунственные слова, зная о том, что советский народ потерял 27 миллионов человек. Я считаю, что мы не должны молчать. Мы должны об этом говорить, но говорить спокойно, аргументированно, пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе, что именно советский солдат освободил Европу, отстоял независимость Европы и Советского Союза", — сказал дипломат.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин отметил, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
На днях Пентагон опубликовал викторину и презентацию, посвященные 75-летию разгрома фашистской Германии во Второй мировой войне. В них утверждается, что конфликт начался с вторжения Германии и СССР в Польшу, однако ничего не говорится о вкладе Советского Союза в победу над фашизмом. Вместо этого дается лишь краткое изложение роли США в войне в Европе, начиная с высадки в Нормандии.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала публикацию Пентагона чудовищной по своей лживости и лицемерию и подчеркнула, что Вашингтон пытается исказить историю в угоду своим политическим целям.