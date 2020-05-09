Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-09T19:55
https://ria.ru/20200509/1571224674.html
Россия не позволит забыть о победе СССР над фашизмом, заявил посол в США
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569106780_0:80:2048:1232_1036x0_80_0_0_d59e4d901454cf44cfe6db721f68f8ec.jpg
РИА Новости

Россия не позволит забыть о победе СССР над фашизмом, заявил посол в США

19:13 09.05.2020 (обновлено: 19:55 09.05.2020)
7552
© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Алексей Агарышев
ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Россия никому не даст забыть правду о роли Советского Союза в победе над фашизмом, заявил в субботу посол в США Анатолий Антонов.
"Сегодня не всем нравится наша победа. Кое-кто хочет пересмотреть уроки истории, но мы никому не дадим их забыть", — сказал он в поздравительном видеообращении.
Президент РФ Владимир Путин
8 мая, 15:0775 лет Великой Победы
Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
Накануне в Twitter Белого дома появилось видео возложения венков президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланьей к мемориалу памяти павших во Второй мировой войне. Оно сопровождалось подписью: "Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда победит. В конечном счете именно это происходит". СССР и другие союзники там не упоминаются.
Антонов прокомментировал дезинформационную кампанию в США и ряде других стран, когда наблюдаются попытки принизить роль Советского Союза в победе над фашистской Германией или даже утверждать, что СССР развязал Вторую мировую войну.
"Они просто неприемлемы. Я даже не представляю, как люди могут сегодня говорить столь кощунственные слова, зная о том, что советский народ потерял 27 миллионов человек. Я считаю, что мы не должны молчать. Мы должны об этом говорить, но говорить спокойно, аргументированно, пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе, что именно советский солдат освободил Европу, отстоял независимость Европы и Советского Союза", — сказал дипломат.
Певец Тимати
Вчера, 18:1775 лет Великой Победы
"Мы не пройдем мимо": Тимати возмутился постом Белого дома о войне
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин отметил, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
На днях Пентагон опубликовал викторину и презентацию, посвященные 75-летию разгрома фашистской Германии во Второй мировой войне. В них утверждается, что конфликт начался с вторжения Германии и СССР в Польшу, однако ничего не говорится о вкладе Советского Союза в победу над фашизмом. Вместо этого дается лишь краткое изложение роли США в войне в Европе, начиная с высадки в Нормандии.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала публикацию Пентагона чудовищной по своей лживости и лицемерию и подчеркнула, что Вашингтон пытается исказить историю в угоду своим политическим целям.
Министр обороны Сербии Александр Вулин приветствует российского военнослужащего
Вчера, 15:2275 лет Великой Победы
Министр обороны Сербии резко осудил попытки искажения истории
2336131312
Обсудить 10
75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Сергей ЛавровАнатолий АнтоновВладимир ПутинСССРСШАВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
Зенитное орудие стоит у развалин Рейхстага в Берлине. Май 1945 года
В Сети поспорили о взыскании с России репараций за Вторую мировую войну
Сотрудник магазина оформляет витрину
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Певец Тимати
"Мы не пройдем мимо": Тимати возмутился постом Белого дома о войне
Министр обороны Сербии Александр Вулин приветствует российского военнослужащего
Министр обороны Сербии резко осудил попытки искажения истории
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Девушка в защитной маске
Врач призвала остаться 12 мая дома
Белый дом в Вашингтоне
"Как не стыдно!" Пользователей Сети возмутил пост Белого дома о войне
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Польша требует российских денег и пытается "закрыть Европу"
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
10:41На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
10:39В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
10:34Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249
10:31Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181
10:31Военные ЗВО отреставрировали первую крупносерийную советскую пушку
10:26Путин раскритиковал "квасной" патриотизм
10:22Число зараженных коронавирусом в Воронежской области выросло до 848
Лента новостейМолния