День Победы отмечают на медиафасаде МИА "Россия сегодня"

Медиаэкран с трансляцией акции "Бессмертный полк онлайн" на здании международного информационного агентства "Россия сегодня"

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Медиафасад и ресурсы Медиафасад и ресурсы МИА "Россия сегодня" День Победы транслируют акции, посвященные памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Медиафасад на Зубовском, 4 стал одной из площадок шествия "Бессмертного полка – онлайн", также на нем появились фотографии ветеранов – родственников сотрудников медиагруппы, тематические подборки из фотоархива агентства, "Парадные хроники" и новости о ходе празднования Дня Победы.

В этом году традиционное шествие "Бессмертного полка" проходит в онлайн-режиме в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Организаторы акции получили более 2 миллионов 700 тысяч заявок от жителей России и других стран мира. Виртуальный "Бессмертный полк" транслируется на интернет-площадках и медиафасадах страны. Портреты ветеранов появились в 11:00 на одном из крупнейших медиаэкранов Москвы на Зубовском бульваре, 4. Прямую трансляцию акции ведут также сайт РИА Новости и сайты Международного агентства Sputnik, которое выступает информационным партнером "Бессмертного полка – онлайн" в странах ближнего зарубежья.

© РИА Новости / Владимир Песня Медиаэкран с трансляцией акции "Бессмертный полк онлайн" на здании международного информационного агентства "Россия сегодня" © РИА Новости / Владимир Песня Медиаэкран с трансляцией акции "Бессмертный полк онлайн" на здании международного информационного агентства "Россия сегодня"

Продолжила праздничную программу на Зубовском акция "Наша память". На экране размером 45,5 на 11,5 метров появились фотографии ветеранов – родственников сотрудников МИА "Россия сегодня". Десятки журналистов, редакторов, медиаменеджеров рассказали истории своих предков, прошедших Великую Отечественную войну, чтобы почтить их память.

Также совместно с движением "Бессмертный полк онлайн" МИА "Россия сегодня" подводит итоги конкурса "Правнуки Победителей". Для участия в конкурсе тысячи детей и подростков со всей России прислали истории о боевом пути своих прадедушек и прабабушек. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером конкурса и подготовило видеоролик с финалистами конкурса, чтобы как можно больше людей узнали истории их предков.

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Крупнейший в столице медиафасад появился на головном офисе МИА "Россия сегодня" в 2018 году. На нем транслируются оперативные новости и фотографии корреспондентов РИА Новости и Sputnik из России и зарубежных стран, информация о погоде и пробках.

© РИА Новости / Владимир Песня Медиаэкран с трансляцией акции "Бессмертный полк онлайн" на здании международного информационного агентства "Россия сегодня" © РИА Новости / Владимир Песня Медиаэкран с трансляцией акции "Бессмертный полк онлайн" на здании международного информационного агентства "Россия сегодня"