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75 лет Великой Победы
2020-05-09T19:56
https://ria.ru/20200509/1571224304.html
День Победы отмечают на медиафасаде МИА "Россия сегодня"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571223444_0:69:3196:1867_1036x0_80_0_0_945bc4cd78e6c5592572dfb48f5e2fc4.jpg
РИА Новости

День Победы отмечают на медиафасаде МИА "Россия сегодня"

18:52 09.05.2020 (обновлено: 19:56 09.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняМедиаэкран с трансляцией акции "Бессмертный полк онлайн" на здании международного информационного агентства "Россия сегодня"
Медиаэкран с трансляцией акции Бессмертный полк онлайн на здании международного информационного агентства Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Медиафасад и ресурсы МИА "Россия сегодня" в День Победы транслируют акции, посвященные памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Медиафасад на Зубовском, 4 стал одной из площадок шествия "Бессмертного полка – онлайн", также на нем появились фотографии ветеранов – родственников сотрудников медиагруппы, тематические подборки из фотоархива агентства, "Парадные хроники" и новости о ходе празднования Дня Победы.
В этом году традиционное шествие "Бессмертного полка" проходит в онлайн-режиме в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Организаторы акции получили более 2 миллионов 700 тысяч заявок от жителей России и других стран мира. Виртуальный "Бессмертный полк" транслируется на интернет-площадках и медиафасадах страны. Портреты ветеранов появились в 11:00 на одном из крупнейших медиаэкранов Москвы на Зубовском бульваре, 4. Прямую трансляцию акции ведут также сайт РИА Новости и сайты Международного агентства Sputnik, которое выступает информационным партнером "Бессмертного полка – онлайн" в странах ближнего зарубежья.
© РИА Новости / Владимир ПесняМедиаэкран с трансляцией акции "Бессмертный полк онлайн" на здании международного информационного агентства "Россия сегодня"
Медиаэкран с трансляцией акции Бессмертный полк онлайн на здании международного информационного агентства Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
Медиаэкран с трансляцией акции "Бессмертный полк онлайн" на здании международного информационного агентства "Россия сегодня"
Продолжила праздничную программу на Зубовском акция "Наша память". На экране размером 45,5 на 11,5 метров появились фотографии ветеранов – родственников сотрудников МИА "Россия сегодня". Десятки журналистов, редакторов, медиаменеджеров рассказали истории своих предков, прошедших Великую Отечественную войну, чтобы почтить их память.
Также совместно с движением "Бессмертный полк онлайн" МИА "Россия сегодня" подводит итоги конкурса "Правнуки Победителей". Для участия в конкурсе тысячи детей и подростков со всей России прислали истории о боевом пути своих прадедушек и прабабушек. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером конкурса и подготовило видеоролик с финалистами конкурса, чтобы как можно больше людей узнали истории их предков.
Крупнейший в столице медиафасад появился на головном офисе МИА "Россия сегодня" в 2018 году. На нем транслируются оперативные новости и фотографии корреспондентов РИА Новости и Sputnik из России и зарубежных стран, информация о погоде и пробках.
© РИА Новости / Владимир ПесняМедиаэкран с трансляцией акции "Бессмертный полк онлайн" на здании международного информационного агентства "Россия сегодня"
Медиаэкран с трансляцией акции Бессмертный полк онлайн на здании международного информационного агентства Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
Медиаэкран с трансляцией акции "Бессмертный полк онлайн" на здании международного информационного агентства "Россия сегодня"
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы — "Зубовский, 4".
© РИА Новости / Владимир ПесняМедиаэкран с трансляцией акции "Бессмертный полк онлайн" на здании международного информационного агентства "Россия сегодня"
Медиаэкран с трансляцией акции Бессмертный полк онлайн на здании международного информационного агентства Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
Медиаэкран с трансляцией акции "Бессмертный полк онлайн" на здании международного информационного агентства "Россия сегодня"
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)РоссияМИА "Россия сегодня"Акция "Бессмертный полк"День ПобедыНовости агентстваОбщество
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