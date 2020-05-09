Спецрейс с россиянами на борту вылетел из Испании

"Сегодня, из Аликанте (Испания) в 16.51 местного времени вылетел эвакуационный рейс U6-3640 с 126 пассажирами на борту, среди которых 111 взрослых и 15 детей. В Санкт-Петербург авиакомпания доставит 37 российских граждан, а в Москву 89", - говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.