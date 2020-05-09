Спецрейс с россиянами на борту вылетел из Испании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Спецрейс авиакомпании "Уральские авиалинии" со 126 россиянами на борту вылетел из Аликанте (Испания) в Санкт-Петербург и Москву, сообщает перевозчик в субботу.
"Сегодня, из Аликанте (Испания) в 16.51 местного времени вылетел эвакуационный рейс U6-3640 с 126 пассажирами на борту, среди которых 111 взрослых и 15 детей. В Санкт-Петербург авиакомпания доставит 37 российских граждан, а в Москву 89", - говорится в сообщении.
Прибытие воздушного судна в аэропорт "Пулково" ожидается в 22.28, в "Шереметьево" - в 00.15 10 мая. Спецрейс выполняется на самолете Airbus A320neo, уточняет авиакомпания.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
6 апреля, 08:00Россия своих не бросает — но именно своих