Путин и Назарбаев обсудили влияние коронавируса на экономику

"Собеседники обменялись теплыми поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили принимаемые в Казахстане и России меры по борьбе с эпидемией коронавируса, а также ее влияние на экономическое развитие государств. В данном контексте стороны отметили важность выработки скоординированных международных мер, нацеленных на скорейшее преодоление глобальной пандемии коронавируса и выход из текущего экономического кризиса", - говорится в сообщении на сайте Назарбаева.