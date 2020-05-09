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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T18:00
https://ria.ru/20200509/1571222921.html
Путин и Назарбаев обсудили влияние коронавируса на экономику
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568402649_0:331:2986:2011_1036x0_80_0_0_d184c743356a29137e416fa1aac216ea.jpg
РИА Новости

Путин и Назарбаев обсудили влияние коронавируса на экономику

18:00 09.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по телефону обсудили влияние ситуации с коронавирусом на экономику, сообщила в субботу пресс-служба Назарбаева.
"Собеседники обменялись теплыми поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили принимаемые в Казахстане и России меры по борьбе с эпидемией коронавируса, а также ее влияние на экономическое развитие государств. В данном контексте стороны отметили важность выработки скоординированных международных мер, нацеленных на скорейшее преодоление глобальной пандемии коронавируса и выход из текущего экономического кризиса", - говорится в сообщении на сайте Назарбаева.
Назарбаев и Путин подчеркнули значимость дальнейшего укрепления политических, экономических и гуманитарных связей между двумя странами.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНурсултан НазарбаевВладимир ПутинКазахстанВ мире
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