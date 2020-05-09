В Сочи "фронтовые агитбригады" поздравили ветеранов с Днем Победы

СОЧИ, 9 мая – РИА Новости. "Фронтовые агитбригады" в "Фронтовые агитбригады" в Сочи поздравили концертами во дворах ветеранов с Днём Победы в условиях режима самоизоляции, сообщает администрация курорта.

В День Победы, несмотря на режим самоизоляции, в Сочи широко отмечается праздник. Горожане поддержали идею торжеств, которые можно устроить не выходя из дома. Так, в окнах многих домов в этот день развеваются флаги Победы и выставлены портреты героев Великой Отечественной войны . На 18 городских медиаэкранах транслируется "Бессмертный полк онлайн". Кроме того, все 203 ветерана, живущие в Сочи, смогли побывать на концертах. Военные грузовики, украшенные флагами, транспарантами и цветами, курсируют в субботу по улицам курорта.

"Артисты заезжают во дворы, в которых живут участники Великой Отечественной войны, и устраивают там импровизированные концерты. Ветераны встречают гостей в парадных кителях и из окон своих домов приветствуют и благодарят за праздничное настроение. Для них и их соседей звучат сегодня песни военных лет: "Прощание славянки", "Майский вальс", "День Победы" и другие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что агитбригады приехали ко всем ветеранам, которые могут встать и подойти к окну или на балкон, либо выйти из дома к своей калитке, если живут в частном секторе. Всем остальным участники творческих коллективов записали видеооткрытки, которые вместе с подарками доставляют волонтёры.

Также в 19.00 горожанам предлагается принять участие во всероссийской минуте молчания, а затем вместе со всей страной исполнить главную песню праздника - "День Победы". Планируется, что в 21.50 в окнах сочинских домов зажгутся "Фонарики Победы", а через пять минут прозвучит знаменитая речь советского диктора Юрия Левитана о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии . Также в течение всего дня на YouTube-канале управления культуры "Нереально культурно" звучат любимые песни и литературные произведения военных лет, хореографические номера, пройдут разнообразные познавательные программы и спектакли в тематике Победы.

Флешмоб, посвящённый памяти героев Великой Отечественной войны, устроили и автотранспортные предприятия Сочи. "Транспортники поздравили сочинцев с Днём Победы автобусным флешмобом. На парковке в Олимпийском парке в честь юбилея Великой Победы несколько десятков автобусов выстроились в виде фразы "75 лет", - говорится в сообщении.