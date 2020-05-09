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75 лет Великой Победы
2020-05-09T18:02
https://ria.ru/20200509/1571222572.html
В Сочи "фронтовые агитбригады" поздравили ветеранов с Днем Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571222569_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_e82ccfef1a9429fa757eb333532fb342.jpg
РИА Новости

В Сочи "фронтовые агитбригады" поздравили ветеранов с Днем Победы

17:54 09.05.2020 (обновлено: 18:02 09.05.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСочинские артисты в форме бойцов фронтовых агитбригад исполняют песни военных лет
Сочинские артисты в форме бойцов фронтовых агитбригад исполняют песни военных лет
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 9 мая – РИА Новости. "Фронтовые агитбригады" в Сочи поздравили концертами во дворах ветеранов с Днём Победы в условиях режима самоизоляции, сообщает администрация курорта.
В День Победы, несмотря на режим самоизоляции, в Сочи широко отмечается праздник. Горожане поддержали идею торжеств, которые можно устроить не выходя из дома. Так, в окнах многих домов в этот день развеваются флаги Победы и выставлены портреты героев Великой Отечественной войны. На 18 городских медиаэкранах транслируется "Бессмертный полк онлайн". Кроме того, все 203 ветерана, живущие в Сочи, смогли побывать на концертах. Военные грузовики, украшенные флагами, транспарантами и цветами, курсируют в субботу по улицам курорта.
Награды ветерана Великой Отечественной войны
Вчера, 16:20Ленинградская область
Жители Ленобласти приняли участие в акции "Поем двором"
"Артисты заезжают во дворы, в которых живут участники Великой Отечественной войны, и устраивают там импровизированные концерты. Ветераны встречают гостей в парадных кителях и из окон своих домов приветствуют и благодарят за праздничное настроение. Для них и их соседей звучат сегодня песни военных лет: "Прощание славянки", "Майский вальс", "День Победы" и другие", - говорится в сообщении.
Уточняется, что агитбригады приехали ко всем ветеранам, которые могут встать и подойти к окну или на балкон, либо выйти из дома к своей калитке, если живут в частном секторе. Всем остальным участники творческих коллективов записали видеооткрытки, которые вместе с подарками доставляют волонтёры.
Также в 19.00 горожанам предлагается принять участие во всероссийской минуте молчания, а затем вместе со всей страной исполнить главную песню праздника - "День Победы". Планируется, что в 21.50 в окнах сочинских домов зажгутся "Фонарики Победы", а через пять минут прозвучит знаменитая речь советского диктора Юрия Левитана о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии. Также в течение всего дня на YouTube-канале управления культуры "Нереально культурно" звучат любимые песни и литературные произведения военных лет, хореографические номера, пройдут разнообразные познавательные программы и спектакли в тематике Победы.
Флешмоб, посвящённый памяти героев Великой Отечественной войны, устроили и автотранспортные предприятия Сочи. "Транспортники поздравили сочинцев с Днём Победы автобусным флешмобом. На парковке в Олимпийском парке в честь юбилея Великой Победы несколько десятков автобусов выстроились в виде фразы "75 лет", - говорится в сообщении.
Помимо флешмоба, руководители и сотрудники подведомственных предприятий департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи записали для жителей и гостей курорта видео с поздравлением и строками стихотворения "Спасибо деду за Победу".
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыЮрий ЛевитанДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)ГерманияСочиОбщество
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