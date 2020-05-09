В Приморье зажгли "Лучи Победы" в память о погибших во время войны

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Жители Приморья в рамках акции "Лучи Победы" зажгли свечи и включили фонарики в окнах своих домов, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне, сообщает правительство региона.
"Патриотическая акция "Лучи Победы" завершила празднование Дня Победы в Приморье. Тысячи людей подошли к окнам 9 мая в 22.00 (по местному времени - ред.) и включили имеющиеся у них осветительные приборы, в частности бытовые фонарики и фонарики на телефонах, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Кроме того, в это же время Тихоокеанский флот дал во Владивостоке 30 залпов фейерверков в честь праздника. Для звукового сопровождения использовали две гаубицы Д-30.