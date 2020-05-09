В Приморье зажгли "Лучи Победы" в память о погибших во время войны

"Патриотическая акция "Лучи Победы" завершила празднование Дня Победы в Приморье. Тысячи людей подошли к окнам 9 мая в 22.00 (по местному времени - ред.) и включили имеющиеся у них осветительные приборы, в частности бытовые фонарики и фонарики на телефонах, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.