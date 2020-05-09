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75 лет Великой Победы
2020-05-09T17:44
https://ria.ru/20200509/1571222073.html
В Приморье зажгли "Лучи Победы" в память о погибших во время войны
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564496217_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_409e2a7cdad50a0c84b6173c4476b02f.jpg
РИА Новости

В Приморье зажгли "Лучи Победы" в память о погибших во время войны

17:44 09.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкОрден Отечественной войны
Орден Отечественной войны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Орден Отечественной войны. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Жители Приморья в рамках акции "Лучи Победы" зажгли свечи и включили фонарики в окнах своих домов, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне, сообщает правительство региона.
"Патриотическая акция "Лучи Победы" завершила празднование Дня Победы в Приморье. Тысячи людей подошли к окнам 9 мая в 22.00 (по местному времени - ред.) и включили имеющиеся у них осветительные приборы, в частности бытовые фонарики и фонарики на телефонах, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)ВладивостокПриморский крайОбщество
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