В Марий Эл умер пятый пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Шестидесятилетний мужчина с коронавирусом умер в больнице в Марий Эл, болезнь привела к тромбоэмболии (закупорке) легочной артерии, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
Ранее в регионе умерли 4 человека, больных коронавирусом.
"Умер шестидесятилетний мужчина с тяжелой двусторонней пневмонией, с выраженной дыхательной недостаточностью, развившейся на фоне сопутствующей хронической патологии. В такой ситуации помочь очень сложно. Коронавирус - очень многоликое заболевание, которое влияет, в том числе, на свертываемость крови. В этом случае причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии на фоне обширной коронавирусной пневмонии", - рассказали агентству в оперштабе.
За последние сутки в регионе зафиксировано 37 новых случаев подтвержденной коронавирусной инфекции, общее количество заболевших составляет 882 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.