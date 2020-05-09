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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T17:23
https://ria.ru/20200509/1571221392.html
В Марий Эл умер пятый пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_0:135:3160:1913_1036x0_80_0_0_ee325eed766ba9e1797ca4ae627b8914.jpg
РИА Новости

В Марий Эл умер пятый пациент с коронавирусом

17:23 09.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Шестидесятилетний мужчина с коронавирусом умер в больнице в Марий Эл, болезнь привела к тромбоэмболии (закупорке) легочной артерии, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
Ранее в регионе умерли 4 человека, больных коронавирусом.
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"Умер шестидесятилетний мужчина с тяжелой двусторонней пневмонией, с выраженной дыхательной недостаточностью, развившейся на фоне сопутствующей хронической патологии. В такой ситуации помочь очень сложно. Коронавирус - очень многоликое заболевание, которое влияет, в том числе, на свертываемость крови. В этом случае причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии на фоне обширной коронавирусной пневмонии", - рассказали агентству в оперштабе.
За последние сутки в регионе зафиксировано 37 новых случаев подтвержденной коронавирусной инфекции, общее количество заболевших составляет 882 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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