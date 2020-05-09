В Марий Эл умер пятый пациент с коронавирусом

"Умер шестидесятилетний мужчина с тяжелой двусторонней пневмонией, с выраженной дыхательной недостаточностью, развившейся на фоне сопутствующей хронической патологии. В такой ситуации помочь очень сложно. Коронавирус - очень многоликое заболевание, которое влияет, в том числе, на свертываемость крови. В этом случае причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии на фоне обширной коронавирусной пневмонии", - рассказали агентству в оперштабе.