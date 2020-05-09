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2020-05-09T17:08
https://ria.ru/20200509/1571220701.html
В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
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РИА Новости

В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством

17:01 09.05.2020 (обновлено: 17:08 09.05.2020)
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал кощунством планы президента Украины установить памятник в виде колокола в Симферополе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о старте проекта по созданию мемориальных символов, в ходе которого планируется установить четыре колокола, в том числе в колокол Мира в Донецке и колокол Единства в Симферополе. По его словам, в момент, когда на Украине наступит мир, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины.
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"Президенту Украины пора прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства. Украина не имеет никакого отношения к Крыму. Все это выглядит кощунственно. Украинским властям нужно не столько новые памятники возводить, сколько сохранить существующие, которые напоминают о великой Победе советского народа над фашизмом", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, украинским властям пора раз и навсегда оставить претензии на Крым и начать выстраивать добрососедские отношения с Россией.
"Вот тогда и следует установить памятник на крымском участке российско-украинской государственной границы, символизирующий братские отношения двух государств", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Сергей Железняк
4 мая, 14:21
Депутат назвал пари о "возвращении" Крыма Украине "клоунскими выходками"
118271025
Обсудить 7
Михаил ШереметГосдума РФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДонецк (Донецкая область)Республика КрымСевастопольООНВ мире
Популярные комментарии
Не нужно так серьезно относиться к проделкам клоуна, который в погоне за яркой (по его мнению) репризой выпрыгивает из штанов.
9 мая, 17:28
ЕЕлена
2670001
-А в США он нигде колокол установить не возжелал случайно?
9 мая, 17:41
Евгений Пятаев
1990001
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