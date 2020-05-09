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2020-05-09T16:59
https://ria.ru/20200509/1571220613.html
Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
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РИА Новости

Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы

16:59 09.05.2020
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© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили во время беседы с журналистами
Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами
© AP Photo / Czarek Sokolowski
КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что ожидает в ближайшие месяцы положительных результатов от назначения Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета национального совета реформ, в частности, в вопросах дерегуляции бизнеса и реформы таможни.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. В ответ на это Грузия объявила об отзыве своего посла из Киева для консультаций. При этом глава грузинского МИД Давид Залкалиани подчеркнул, что намерения разрывать дипотношения с Украиной у его страны нет. Глава МИД Украины заявил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому "ни одно государство мира не может указывать", куда его назначать.
"Результатов работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть. Результат - по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", - цитирует Зеленского агентство "Укринформ".
По его словам, Саакашвили в период президентства в Грузии действительно смог преодолеть коррупцию и создать современную таможню.
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"Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь - реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался", - сказал Зеленский.
Глава Украины также отметил, что у Саакашвили "достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами".
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
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Давид ЗалкалианиСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоМИД УкраиныВладимир ЗеленскийОдесская областьГрузияВ мире
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