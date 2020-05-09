Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы

"Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь - реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался", - сказал Зеленский.