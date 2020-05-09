МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе

ДУШАНБЕ, 9 мая — РИА Новости, Лидия Исамова. В связи с произошедшим 8 мая пограничным инцидентом на таджикско-киргизском участке государственной границы, в Министерство иностранных дел В связи с произошедшим 8 мая пограничным инцидентом на таджикско-киргизском участке государственной границы, в Министерство иностранных дел Таджикистана был вызван посол Киргизии Жаныш Рустенбеков, которому вручена нота протеста, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД Таджикистана

"Послу была вручена нота протеста МИД Таджикистана из-за действий граждан и военнослужащих Киргизии, приведших к вооруженному инциденту. До его сведения было доведено, что причиной указанного инцидента стал целенаправленный выстрел из огнестрельного оружия, произведенный гражданином Киргизии, а также последовавшие действия киргизских пограничников, вынудившие пограничные подразделения Таджикистана принять ответные меры", — сказал собеседник агентства.

Было отмечено, что в результате противоправных действий граждан и военнослужащих соседней страны тяжелые ранения получили двое граждан Таджикистана, которые были госпитализированы.

В ходе беседы в МИД Таджикистана всю ответственность за обострение ситуации в приграничных районах возложили на киргизскую сторону, передав требование прекратить провокационные действия с использованием огнестрельного оружия, а также провести тщательное расследование инцидента, привлечь виновных лиц к ответственности.

При этом в МИД Таджикистана указали на недопустимость привязки произошедшего инцидента к тематике Великой Отечественной войны и священного месяца Рамазан.

В пятницу в местности Чек Баткенской области произошел конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана из-за земельного вопроса. Около 30-40 граждан с обеих сторон начали закидывать друг друга камнями. В ходе инцидента прозвучал выстрел из охотничьего оружия. Для недопущения эскалации конфликта пограничные наряды Киргизии и Таджикистана произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. На некоторое время ситуация разрядилась. С населением приграничных территорий двух республик проводилась разъяснительная работа. Однако пограничники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении киргизских пограничников и граждан Киргизии.

В результате перестрелки получили ранения трое военнослужащих Киргизии. Таджикская сторона заявила о двух пострадавших.