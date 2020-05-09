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2020-05-10T00:32
https://ria.ru/20200509/1571220535.html
МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
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РИА Новости

МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе

16:57 09.05.2020 (обновлено: 00:32 10.05.2020)
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© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "eto_tajikistan" в InstagramСтоп-кадр видео конфликта в селе в районе киргизско-таджикской границы
Стоп-кадр видео конфликта в селе в районе киргизско-таджикской границы
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "eto_tajikistan" в Instagram
Стоп-кадр видео конфликта в селе в районе киргизско-таджикской границы. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 мая — РИА Новости, Лидия Исамова. В связи с произошедшим 8 мая пограничным инцидентом на таджикско-киргизском участке государственной границы, в Министерство иностранных дел Таджикистана был вызван посол Киргизии Жаныш Рустенбеков, которому вручена нота протеста, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД Таджикистана.
"Послу была вручена нота протеста МИД Таджикистана из-за действий граждан и военнослужащих Киргизии, приведших к вооруженному инциденту. До его сведения было доведено, что причиной указанного инцидента стал целенаправленный выстрел из огнестрельного оружия, произведенный гражданином Киргизии, а также последовавшие действия киргизских пограничников, вынудившие пограничные подразделения Таджикистана принять ответные меры", — сказал собеседник агентства.
Пограничники на кыргызско-таджикской границе
8 мая, 18:56
На границе Киргизии и Таджикистана произошел минометный обстрел
Было отмечено, что в результате противоправных действий граждан и военнослужащих соседней страны тяжелые ранения получили двое граждан Таджикистана, которые были госпитализированы.
В ходе беседы в МИД Таджикистана всю ответственность за обострение ситуации в приграничных районах возложили на киргизскую сторону, передав требование прекратить провокационные действия с использованием огнестрельного оружия, а также провести тщательное расследование инцидента, привлечь виновных лиц к ответственности.
При этом в МИД Таджикистана указали на недопустимость привязки произошедшего инцидента к тематике Великой Отечественной войны и священного месяца Рамазан.
В пятницу в местности Чек Баткенской области произошел конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана из-за земельного вопроса. Около 30-40 граждан с обеих сторон начали закидывать друг друга камнями. В ходе инцидента прозвучал выстрел из охотничьего оружия. Для недопущения эскалации конфликта пограничные наряды Киргизии и Таджикистана произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. На некоторое время ситуация разрядилась. С населением приграничных территорий двух республик проводилась разъяснительная работа. Однако пограничники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении киргизских пограничников и граждан Киргизии.
В результате перестрелки получили ранения трое военнослужащих Киргизии. Таджикская сторона заявила о двух пострадавших.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами. Протяженность границы составляет около 980 километров, из которых более 450 не делимитированы и не демаркированы.
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
10 января, 13:52
Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
2496181252
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МИД ТаджикистанаБаткенская областьТаджикистанКиргизияВ мире
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