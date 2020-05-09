Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню

АРХАНГЕЛЬСК, 9 мая - РИА новости. Праздничные мероприятия 9 мая в Праздничные мероприятия 9 мая в Архангельске открыл временно исполняющий обязанности губернатора Поморья Александр Цыбульский , возложивший цветы к Вечному огню на площади Мира, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В этом году многие акции и торжественные мероприятия в области перешли в онлайн-формат, церемонии возложения цветов к памятным местам проходят с соблюдением социальной дистанции. Однако глава региона отметил, что сложная эпидемиологическая ситуация не может помешать высказать слова благодарности героям военных лет.

"Благодаря ветеранам, мы сегодня живем в свободной стране. Каждый из нас должен отдать им дань памяти и уважения. Сегодня трудно даже представить, какие ужасы войны пришлось перенести им в столь молодом возрасте. Важно, чтобы подвиг героев жил и в умах, и в сердцах молодого поколения. Мы всегда будем заботиться о наших ветеранах, благодарить за всё то, что они сделали", - приводятся в сообщении слова Цыбульского.

Как отметили в пресс-службе, сегодня в Архангельской области живут 7337 ветеранов Великой Отечественной войны и граждан приравненных к ним категорий. Среди них 386 участников и инвалидов войны. Каждый из них к 75-летию Победы получил из регионального бюджета единовременную дополнительную денежную выплату.