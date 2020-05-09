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Архангельская область
Архангельская область
2020-05-09T16:51
https://ria.ru/20200509/1571220185.html
Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
https://cdn21.img.ria.ru/images/70172/83/701728312_0:157:2999:1844_1036x0_80_0_0_2e6e152676d397c2f4b2e4d08776f2e2.jpg
РИА Новости

Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню

16:51 09.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорода России. Архангельск
Города России. Архангельск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Города России. Архангельск. Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 9 мая - РИА новости. Праздничные мероприятия 9 мая в Архангельске открыл временно исполняющий обязанности губернатора Поморья Александр Цыбульский, возложивший цветы к Вечному огню на площади Мира, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В этом году многие акции и торжественные мероприятия в области перешли в онлайн-формат, церемонии возложения цветов к памятным местам проходят с соблюдением социальной дистанции. Однако глава региона отметил, что сложная эпидемиологическая ситуация не может помешать высказать слова благодарности героям военных лет.
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"Благодаря ветеранам, мы сегодня живем в свободной стране. Каждый из нас должен отдать им дань памяти и уважения. Сегодня трудно даже представить, какие ужасы войны пришлось перенести им в столь молодом возрасте. Важно, чтобы подвиг героев жил и в умах, и в сердцах молодого поколения. Мы всегда будем заботиться о наших ветеранах, благодарить за всё то, что они сделали", - приводятся в сообщении слова Цыбульского.
Как отметили в пресс-службе, сегодня в Архангельской области живут 7337 ветеранов Великой Отечественной войны и граждан приравненных к ним категорий. Среди них 386 участников и инвалидов войны. Каждый из них к 75-летию Победы получил из регионального бюджета единовременную дополнительную денежную выплату.
Для того, чтобы жител Архангельской области 9 Мая смогли поздравить ветеранов, в регионе пройдет большое количество акций в онлайн-формате. В их числе - "Георгиевская ленточка", а также "Поём двором", к которой 9 мая присоединятся артисты Государственного академического Северного русского народного хора. Они споют песни военных лет, соблюдая режим самоизоляции, из окон своих квартир.
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Архангельская областьАлександр ЦыбульскийДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Архангельская областьАрхангельскОбщество
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