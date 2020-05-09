В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Крупнейшая управляющая компания Крупнейшая управляющая компания Ростовской области оплатила коммунальные услуги за май ветеранов Великой Отечественной войны , проживающих в домах ее обслуживания, сообщает правительство региона.

"Квитанции с нулевым платежом получили все ветераны, проживающие в домах, обслуживаемых ГК "Квадро". В мае 2020 года они не будут платить за содержание и ремонт жилья, вывоз твердых бытовых отходов, лифт, холодное и горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение и мусоропровод", - говорится в сообщении.

Сотрудники другой УК региона - "СпецСтрой" - в преддверии юбилея Победы вручили ветеранам праздничные наборы, сувениры, георгиевские ленточки и букеты живых цветов, а также устроили под окнами их домов праздничные концерты. На них сотрудники УК, волонтеры и местные жители вместе исполнили песни о войне и поблагодарили фронтовиков за их подвиг.