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75 лет Великой Победы
2020-05-09T16:48
https://ria.ru/20200509/1571220001.html
В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
https://cdn22.img.ria.ru/images/149834/53/1498345307_0:53:3071:1780_1036x0_80_0_0_8982cc669dc9fcd13b3034db4da7121c.jpg
РИА Новости

В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам

16:48 09.05.2020
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© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в фотобанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Александр Поготов
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Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Крупнейшая управляющая компания Ростовской области оплатила коммунальные услуги за май ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в домах ее обслуживания, сообщает правительство региона.
"Квитанции с нулевым платежом получили все ветераны, проживающие в домах, обслуживаемых ГК "Квадро". В мае 2020 года они не будут платить за содержание и ремонт жилья, вывоз твердых бытовых отходов, лифт, холодное и горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение и мусоропровод", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
15:1175 лет Великой Победы
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Сотрудники другой УК региона - "СпецСтрой" - в преддверии юбилея Победы вручили ветеранам праздничные наборы, сувениры, георгиевские ленточки и букеты живых цветов, а также устроили под окнами их домов праздничные концерты. На них сотрудники УК, волонтеры и местные жители вместе исполнили песни о войне и поблагодарили фронтовиков за их подвиг.
"Подобные акции - важный и нужный пример для подрастающего поколения. Молодежь должна помнить о том, что именно благодаря отваге и любви к Родине этих людей сегодня над нашими головами мирное небо", - подчеркнул заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Дмитрий Беликов.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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04:08
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1601100
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Ростовская областьОбщество
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