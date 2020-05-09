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75 лет Великой Победы
2020-05-09T16:32
https://ria.ru/20200509/1571219454.html
В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571219280_0:118:1024:694_1036x0_80_0_0_d472ffdb326edf432e8cc38aa3b6437e.jpg
РИА Новости

В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы

16:32 09.05.2020
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© Фото : предоставлено организаторами акцииУчастники концерта "на колесах" по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
© Фото : предоставлено организаторами акции
АНКАРА, 9 мая - РИА Новости. Посвященный 75-летию Победы передвижной концерт на автобусе со сценической площадкой прошел в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости глава местной ассоциации русской культуры Екатерина Гюндюз.
"В период пандемии коронавируса в Турции, как и в других странах, запрещены массовые мероприятия. Власти Аланьи поддержали идею нашей ассоциации о проведении передвижного концерта для русскоязычного населения по случаю 75-летия Победы. По улицам города в течение пяти часов ездил автобус со сценической площадкой, артисты-волонтеры пели военные песни, поздравляли соотечественников, а люди могли выйти на свои балконы и поприветствовать их", - сказала собеседница агентства.
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По ее словам, концерт "на колесах" начался с дома, где проживает ветеран Вооруженных сил РФ Марлен Кравцов, который застал войну ребенком и испытал тяготы немецкой оккупации.
Участников акции приветствовали не только соотечественники, но и граждане Турции, проявившие к передвижному концерту живой интерес.
"Мой дед погиб на фронте, бабушка по маме прошла концлагерь, нет ни одной семьи, которую не коснулось война. Это наша общая Победа - одна на всех, и мы должны сделать все, чтобы память о подвиге наших дедов и прадедов жила вечно. В этом году главным событием должна стать именно 75-летие Победы, а не коронавирус", - добавила Гюндюз.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ТурцияОбщество
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