В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы

АНКАРА, 9 мая - РИА Новости. Посвященный 75-летию Победы передвижной концерт на автобусе со сценической площадкой прошел в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости глава местной ассоциации русской культуры Екатерина Гюндюз.
"В период пандемии коронавируса в Турции, как и в других странах, запрещены массовые мероприятия. Власти Аланьи поддержали идею нашей ассоциации о проведении передвижного концерта для русскоязычного населения по случаю 75-летия Победы. По улицам города в течение пяти часов ездил автобус со сценической площадкой, артисты-волонтеры пели военные песни, поздравляли соотечественников, а люди могли выйти на свои балконы и поприветствовать их", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, концерт "на колесах" начался с дома, где проживает ветеран Вооруженных сил РФ Марлен Кравцов, который застал войну ребенком и испытал тяготы немецкой оккупации.
Участников акции приветствовали не только соотечественники, но и граждане Турции, проявившие к передвижному концерту живой интерес.
"Мой дед погиб на фронте, бабушка по маме прошла концлагерь, нет ни одной семьи, которую не коснулось война. Это наша общая Победа - одна на всех, и мы должны сделать все, чтобы память о подвиге наших дедов и прадедов жила вечно. В этом году главным событием должна стать именно 75-летие Победы, а не коронавирус", - добавила Гюндюз.