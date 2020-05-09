В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы

По ее словам, концерт "на колесах" начался с дома, где проживает ветеран Вооруженных сил РФ Марлен Кравцов, который застал войну ребенком и испытал тяготы немецкой оккупации.

"Мой дед погиб на фронте, бабушка по маме прошла концлагерь, нет ни одной семьи, которую не коснулось война. Это наша общая Победа - одна на всех, и мы должны сделать все, чтобы память о подвиге наших дедов и прадедов жила вечно. В этом году главным событием должна стать именно 75-летие Победы, а не коронавирус", - добавила Гюндюз.