Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище

РИМ, 9 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Группа итальянских активистов антифашистских организаций и российские соотечественники собрались в субботу на римском монументальном кладбище Верано, где находится памятник итальянским партизанам, передает корреспондент РИА Новости.

Как и во многих других странах, традиционное шествие "Бессмертного полка" в Риме и других городах Италии пришлось провести в онлайн-формате. Однако, чтобы не нарушать установленные властями правила, организаторы акции решили почтить память павших в годы войны встречей у монумента в честь итальянских партизан, погибших за освобождение страны от фашизма.

К памятнику, изображающему павшего воина и склонившуюся над ним женщину, участники акции возложили гвоздики и тело погибшего ненадолго укрыли красным флагом с серпом и молотом.

"Мы участвуем в "Бессмертном полку" каждый год, к сожалению, в этом году нам пришлось придумать что-то другое. Но мы пришли сюда, чтобы засвидетельствовать память об освобождении, и будем нести ее дальше. Ура!" - заявил РИА Новости один из участников акции Игорь Камилли (Igor Camilli).

"Мы подходим по одному к памятнику, к сожалению, так собираться нельзя, но мы здесь для того, чтобы отдать дань подвигу советского и итальянского народов, который также приблизил эту победу", - отметила организатор мероприятия Тамара Джуранова.

Российские дипломаты в субботу направились в городок Палестрина под Римом, где по традиции возложили цветы к могилам трех советских воинов, бежавших из концлагеря и вместе с итальянским партизанами сражавшихся против фашизма.