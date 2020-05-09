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75 лет Великой Победы
2020-05-09T16:53
https://ria.ru/20200509/1571219156.html
Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571220139_0:911:1996:2034_1036x0_80_0_0_808fac7708f770f2563b529d9a49b08b.jpg
РИА Новости

Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище

16:26 09.05.2020 (обновлено: 16:53 09.05.2020)
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CC BY 2.0 / Patrick Denker / Колоннада с захоронениями на Римском кладбище Кампо Верано
Колоннада с захоронениями на Римском кладбище Кампо Верано
CC BY 2.0 / Patrick Denker /
Колоннада с захоронениями на Римском кладбище Кампо Верано. Архивное фото
РИМ, 9 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Группа итальянских активистов антифашистских организаций и российские соотечественники собрались в субботу на римском монументальном кладбище Верано, где находится памятник итальянским партизанам, передает корреспондент РИА Новости.
Как и во многих других странах, традиционное шествие "Бессмертного полка" в Риме и других городах Италии пришлось провести в онлайн-формате. Однако, чтобы не нарушать установленные властями правила, организаторы акции решили почтить память павших в годы войны встречей у монумента в честь итальянских партизан, погибших за освобождение страны от фашизма.
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К памятнику, изображающему павшего воина и склонившуюся над ним женщину, участники акции возложили гвоздики и тело погибшего ненадолго укрыли красным флагом с серпом и молотом.
"Мы участвуем в "Бессмертном полку" каждый год, к сожалению, в этом году нам пришлось придумать что-то другое. Но мы пришли сюда, чтобы засвидетельствовать память об освобождении, и будем нести ее дальше. Ура!" - заявил РИА Новости один из участников акции Игорь Камилли (Igor Camilli).
"Мы подходим по одному к памятнику, к сожалению, так собираться нельзя, но мы здесь для того, чтобы отдать дань подвигу советского и итальянского народов, который также приблизил эту победу", - отметила организатор мероприятия Тамара Джуранова.
Российские дипломаты в субботу направились в городок Палестрина под Римом, где по традиции возложили цветы к могилам трех советских воинов, бежавших из концлагеря и вместе с итальянским партизанами сражавшихся против фашизма.
В этом году посольство РФ в Италии организовало виртуальную выставку, посвященную участию советских партизан в боевых действиях в Италии. Экспозицию планировали открыть в Риме, но распространение эпидемии заставило воспользоваться альтернативной онлайн-площадкой. В Движении сопротивления в Италии участвовали более 5 тысяч солдат Красной армии и граждан СССР, 800 из них погибли и захоронены на итальянской земле.
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