Милла Йовович в День Победы рассказала о своих русских бабушке и дедушке

"Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда она была еще ребенком, и больше ничего не кажется таким сложным. Сегодня я хочу почтить их память и память всех смелых душ, которые боролись за то, чтобы сделать этот мир лучше и достойнее. Нам нужно больше таких людей сегодня", — добавила актриса.