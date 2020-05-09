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75 лет Великой Победы
2020-05-09T16:52
https://ria.ru/20200509/1571218700.html
Милла Йовович в День Победы рассказала о своих русских бабушке и дедушке
https://cdn22.img.ria.ru/images/148793/88/1487938805_0:111:2960:1776_1036x0_80_0_0_6669d94f623a7321d6be0b2d22628e86.jpg
РИА Новости

Милла Йовович в День Победы рассказала о своих русских бабушке и дедушке

16:12 09.05.2020 (обновлено: 16:52 09.05.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Милла Йовович
Актриса Милла Йовович
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Актриса Милла Йовович. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы, рассказав о своих родных, участвовавших в войне, в том числе о русской бабушке Татьяне Поповой и русском дедушке Александре Логинове.
"Хочу всех поздравить с большим праздником, Днем Победы! Восьмого и 9 мая соответственно знаменуют окончание Второй мировой войны для союзников и для русской армии. В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне. Это фотография моей бабушки Татьяны Поповой, которая стала медсестрой на передовой, когда ей было всего 16 лет. К своему 18-летию она проделала путь через невыразимые ужасы вплоть до Берлина. На фотографиях ее медали и документы, которые сохранила моя мама. Ее муж, мой дед по материнской линии Александр Логинов, тоже сражался всю войну", — написала Йовович в своем Instagram на английском и русском языках, сопроводив сообщение рядом фотографий.
Она отметила, что ее дед по отцовской линии Богдан Йовович также воевал — в рядах югославских партизан. Йовович подчеркнула, что очень гордится своим происхождением.
"Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда она была еще ребенком, и больше ничего не кажется таким сложным. Сегодня я хочу почтить их память и память всех смелых душ, которые боролись за то, чтобы сделать этот мир лучше и достойнее. Нам нужно больше таких людей сегодня", — добавила актриса.
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Ранее Йовович в рамках проекта "Сказки на дому" прочитала на камеру сказку "Муха-Цокотуха" Корнея Чуковского. Она разместила видеозапись в своем Instagram, отметив, что для детей, которые находятся на карантине из-за ситуации с коронавирусом, выбрала "одну из любимых сказок своего детства".
Милла Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве. Ее мать — советская актриса Галина Логинова, отец — врач из Югославии Богич Йовович. Первые годы жизни будущая актриса провела в СССР, а в 1980 году семья переехала в США.
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75 лет Великой ПобедыМилла ЙововичТатьяна ПоповаДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)СССРСШАОбщество
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