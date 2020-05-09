Милла Йовович в День Победы рассказала о своих русских бабушке и дедушке

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы, рассказав о своих родных, участвовавших в войне, в том числе о русской бабушке Татьяне Поповой и русском дедушке Александре Логинове.
"Хочу всех поздравить с большим праздником, Днем Победы! Восьмого и 9 мая соответственно знаменуют окончание Второй мировой войны для союзников и для русской армии. В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне. Это фотография моей бабушки Татьяны Поповой, которая стала медсестрой на передовой, когда ей было всего 16 лет. К своему 18-летию она проделала путь через невыразимые ужасы вплоть до Берлина. На фотографиях ее медали и документы, которые сохранила моя мама. Ее муж, мой дед по материнской линии Александр Логинов, тоже сражался всю войну", — написала Йовович в своем Instagram на английском и русском языках, сопроводив сообщение рядом фотографий.
Она отметила, что ее дед по отцовской линии Богдан Йовович также воевал — в рядах югославских партизан. Йовович подчеркнула, что очень гордится своим происхождением.
"Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда она была еще ребенком, и больше ничего не кажется таким сложным. Сегодня я хочу почтить их память и память всех смелых душ, которые боролись за то, чтобы сделать этот мир лучше и достойнее. Нам нужно больше таких людей сегодня", — добавила актриса.
Ранее Йовович в рамках проекта "Сказки на дому" прочитала на камеру сказку "Муха-Цокотуха" Корнея Чуковского. Она разместила видеозапись в своем Instagram, отметив, что для детей, которые находятся на карантине из-за ситуации с коронавирусом, выбрала "одну из любимых сказок своего детства".