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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T16:14
https://ria.ru/20200509/1571218644.html
Эпидемиологическая ситуация в Испании может ухудшиться, сообщил эксперт
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570911946_0:311:2048:1463_1036x0_80_0_0_e89831235cad3bcee41bed673a040ba4.jpg
РИА Новости

Эпидемиологическая ситуация в Испании может ухудшиться, сообщил эксперт

16:14 09.05.2020
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© РИА Новости / Елена Шестернина Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
МАДРИД, 9 мая – РИА Новости. Смягчение карантинных мер в Испании может ухудшить эпидемиологическую ситуацию в стране, если люди не будут соблюдать все установленные минздравом санитарные меры, заявил РИА Новости специалист группы Cognitive Neurolab Исследований в области здравоохранения Открытого университета Каталонии Диего Редолар.
Испанские власти приступили к осуществлению плана постепенного снятия карантина в стране: со 2 мая жители могут гулять и заниматься индивидуальными видами спорта, с 4 мая начали открываться небольшие магазины, парикмахерские, ремонтные мастерские, которые работают по предварительной записи, рестораны и кафе продают еду навынос. С 11 мая часть территории Испании, на которой живет примерно половина населения, перейдет от нынешней нулевой к первой стадии так называемой "деэскалации" (всего в плане четыре стадии - от нулевой до третьей). Первая фаза предполагает, что люди смогут собираться компаниями до десяти человек, будут открыты магазины до 400 квадратных метров при ограниченном количестве посетителей (30% от вместимости), могут быть открыты уличные ярмарки и рынки, террасы (50% от вместимости), при этом за одним столом могут сидеть не более десяти человек, открываются библиотеки и музеи (также при ограниченном количестве посетителей), отели (зоны общего пользования останутся закрытыми), разрешен туризм на природе небольшими группами.
Мадрид и большая часть Каталонии, где эпидемиологическая ситуация наиболее сложная, остаются на нулевой фазе. За минувшие сутки в Мадриде было выявлено 73 новых случая заболевания, умерли 46 человек, в Каталонии выявлено 202 новых случая, скончались 36 пациентов.
Принимая решение о том, переводить или нет тот или иной регион на новую стадию снятия карантинных мер, минздрав исходит в первую очередь из готовности местных служб здравоохранения (в случае ухудшения ситуации в течение максимум пяти дней они должны обеспечить от 1,5 до 2 кроватей для пациентов в отделениях интенсивной терапии на каждые 10 тысяч жителей и от 37 до 40 кроватей для тяжелых пациентов на 10 тысяч жителей), а также выявленных случаях заражения, количества подозрительных случаев, количества пациентов в отделениях интенсивной терапии и летальных исходов за последние семь дней, возможностей проведения тестов ПЦР.
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Хорошие показатели

Спустя неделю после начала смягчения мер ухудшения эпидемиологической ситуации не произошло. Несмотря на небольшие колебания в последние дни – с некоторыми повышениями и понижениями показателей – ситуация остается стабильной. Рост новых выявляемых случаев COVID-19 составляет 0,3-0,5%, в то время как на пике эпидемии был более 35%.
"У нас хорошие данные этой снижающейся тенденции. В десяти автономных сообществах зафиксировано менее десяти новых случаев. Количество новых случаев сегодня очень благоприятное", - заявил на пресс-конференции в субботу директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон, комментируя последние данные. За 24 часа выявлено 604 новых случая заражения, умерли 179 человек, на 50 меньше, чем днем ранее.

Факторы

Однако некоторые специалисты считают, что испанские власти поторопились со снятием жесткого карантина. "Отмена карантинных мер в Испании началась раньше, чем надо было. Думаю, что мы торопимся, а люди не соблюдают необходимые санитарные меры и не следуют указаниям. Это может негативно повлиять на ситуацию", - полагает Диего Редолар.
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Главным негативным фактором может стать большое скопление людей – несмотря на разрешение ходить на прогулки максимум с одним человеком, с которым живешь, и заниматься спортом лишь в одиночестве, нарушения происходят постоянно. В Мадриде только за первые несколько дней смягчения карантинных мер полиция пресекла собрания нескольких десятков молодежных компаний, им грозят штрафы около тысячи евро каждому. "В других странах, например, в Швеции, все происходит по-другому, там в большей степени призывают к гражданской ответственности, к тому, чтобы сами люди предпринимали определенные меры. Этого в Испании не происходит", - говорит Редолар.
При этом он считает, что ключевым фактором, будет ли новая вспышка, может стать погода. "Вероятность повторной вспышки есть. Все зависит, как будет реагировать вирус на различные факторы, например, на повышение температуры на улице. Есть вероятность, что при температуре более 20 градусов выживаемость вируса гораздо меньше. Но не только это – латентность вируса, времени, в течение которого он может оставаться в организме, другие факторы, которые мы не знаем. А это важно, чтобы ответить на вопрос, будет ли сейчас новая вспышка заболевания и будет ли она в октябре. Вероятность есть. Мы должны работать, исходя из этого. Люди в странах, где началась отмена карантинных мер, должны быть крайне осторожны, поскольку риск существует", - говорит эксперт.
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К соблюдению всех предписаний призывает в ежедневном режиме минздрав. "В нашей стране очень активная социальная жизнь по сравнению со многими другими странами, и иногда нам сложно действовать по-другому, придерживаться социальной дистанции. Но нам надо еще какое-то время ее соблюдать. Это будет недолго, но если мы не сделаем этого сейчас, то времени понадобится больше (чтобы справиться с эпидемией – ред.)", - заявил Симон.
Вирусолог Хуан Барсена полагает, что власти Испании, принимая решение о начале снятия карантинных мер, ждать дольше просто не могли – в первую очередь по экономическим причинам. "Хотя эпидемия не завершилась, сейчас ситуация гораздо лучше, чем раньше, когда регистрировали тысячи заразившихся в день. Если мы будем выжидать до тех пор, когда не будет ни одного случая заражения, это может занять еще год. Экономика не выдержит", - говорит он РИА Новости. Барсена обратил внимание, что власти пытаются снимать карантин постепенно – большинство людей не вернулись на работу, машин на улицах нет, передвижение ограничено. "На сегодняшний день все делается под контролем. Кроме того, больницы уже не испытывают огромную нагрузку. Может ли осложниться ситуация? Да, может, поэтому и пытаются действовать постепенно. Но в то же время надо искать баланс между эпидемиологической ситуацией и ситуацией в экономике", - говорит он.
Художники против коронавируса: граффити в разных городах мира
© AFP 2020 / Andreas Solaro

Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.

Граффити на стене возле Колизея в центре Рима
1 из 7

Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.

© AFP 2020 / Andreas Solaro
© AFP 2020 / Filippo Monteforte

Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.

Граффити на стене в Риме
2 из 7

Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.

© AFP 2020 / Filippo Monteforte
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.

Художник рисует граффити на крыше дома в Афинах
3 из 7

В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
© AP Photo / Markus Schreiber

Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.

Граффити на стене в Берлине
4 из 7

Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.

© AP Photo / Markus Schreiber
© REUTERS / Aly Song

Граффити на строительной площадке в Шанхае.

Граффити на стене в Шанхае
5 из 7

Граффити на строительной площадке в Шанхае.

© REUTERS / Aly Song
© AFP 2020 / Indranil Mukherjee

Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.

Граффити на стене в Мумбаи
6 из 7

Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.

© AFP 2020 / Indranil Mukherjee
© AFP 2020 / Piero Cruciatti

На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.

Изображение на стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо
7 из 7

На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.

© AFP 2020 / Piero Cruciatti
1 из 7

Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.

© AFP 2020 / Andreas Solaro
2 из 7

Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.

© AFP 2020 / Filippo Monteforte
3 из 7

В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
4 из 7

Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.

© AP Photo / Markus Schreiber
5 из 7

Граффити на строительной площадке в Шанхае.

© REUTERS / Aly Song
6 из 7

Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.

© AFP 2020 / Indranil Mukherjee
7 из 7

На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.

© AFP 2020 / Piero Cruciatti
Судя по мнению большинства специалистов, новая вспышка скорее всего произойдет осенью, хотя будет менее сильной, чем в марте-апреле. "Есть большая вероятность, что она будет следующей осенью, и мы должны быть готовы", - заявил Фернандо Симон. "Если какие-то цепочки передачи сохранились, в первую очередь в домах престарелых или медицинских учреждениях, риск есть. Мы прилагаем усилия, чтобы влияние было наименьшим. И думаю, что вторая волна будет под контролем, но зависит и от того, как мы все будем себя вести", - добавил он.

Еще две волны

Согласно прогнозам минобороны, Испании предстоит пережить еще две волны эпидемии. Управление системами информирования, телекоммуникациями и технической помощью (JCISAT) сухопутных войск подготовило отчет, из которого следует, что следующую волну следует ждать в конце осени, хотя она и будет меньшей интенсивности. Еще одна волна – также менее опасная – будет еще через некоторое время, однако к этому времени удастся разработать вакцину, и последствия будут несопоставимы с теми, которые Испания пережила в марте-апреле. Согласно прогнозам ведомства, которые публикует газета ABC, ситуация полностью стабилизируется через год-полтора.
Испания находится на четвертом месте в мире по количеству жертв коронавируса (после США, Великобритании и Италии), с начала эпидемии в стране умерли 26,5 тысячи человек, которым был поставлен диагноз COVID-19, и на втором месте после США по количеству выявленных случаев заражения (при помощи тестов ПЦР были выявлены 223,5 тысячи случаев). Выздоровели с начала эпидемии почти 134 тысячи человек. Премьер Педро Санчес заявил, что если ситуация будет развиваться так, как сейчас, то страна вернется к обычной жизни к концу июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Педро СанчесМадрид (город)ИспанияВ мире
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