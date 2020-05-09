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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T16:14
https://ria.ru/20200509/1571218528.html
В Самарской области умерла 81-летняя пациентка с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397232_0:0:3154:1774_1036x0_80_0_0_fb896974635cbe45558267d88ab2f3ba.jpg
РИА Новости

В Самарской области умерла 81-летняя пациентка с COVID-19

16:14 09.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Женщина 81 года с коронавирусом скончалась в Самарской области, у нее были хронические заболевания, сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
В субботу федеральный штаб проинформировал, что за сутки в России умерли 104 человека с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.
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"Всего девять человек скончались, в том числе пациентка 81 года, страдавшая сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
За сутки в Самарской области, по данным оперштаба, выявлено 75 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 23 человека заразились от ранее заболевших, у 52 COVID-19 был выявлен при поступлении с ОРВИ или пневмонией.
Всего в Самарской области подтверждено 877 случаев заболевания коронавирусом, 102 человека выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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