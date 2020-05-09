Многоэтажку в Архангельске украсят патриотическим граффити

На стене молодые художники изображают собирательный образ ветерана Великой Отечественной войны в День Победы в парадном кителе и с медалями, которого обнимает правнук в пилотке. Граффити олицетворяет идею связи поколений, важность передачи исторической памяти от старшего поколения младшему.

"Это очень хорошая инициатива, и нужно ее чаще использовать. Такие рисунки нужно создавать не только ко Дню Победы, но и в принципе для украшения городских стен. Я уверен, что жителям этот проект понравится", - привели в пресс-службе слова Цыбульского.