Многоэтажку в Архангельске украсят патриотическим граффити

АРХАНГЕЛЬСК, 9 мая - РИА Новости. Граффити к 75-летию Победы украсит стену девятиэтажного доме по улица Суфтина в Архангельске, команда художников проекта "Таврида" решила таким образом поздравить с праздником не только ветеранов, но и весь город, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
На стене молодые художники изображают собирательный образ ветерана Великой Отечественной войны в День Победы в парадном кителе и с медалями, которого обнимает правнук в пилотке. Граффити олицетворяет идею связи поколений, важность передачи исторической памяти от старшего поколения младшему.
За ходом работ 9 мая наблюдал временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. Он поддержал молодежный проект, выделив на его реализацию из резервного фонда регионального правительства более 1,1 миллиона рублей.
"Это очень хорошая инициатива, и нужно ее чаще использовать. Такие рисунки нужно создавать не только ко Дню Победы, но и в принципе для украшения городских стен. Я уверен, что жителям этот проект понравится", - привели в пресс-службе слова Цыбульского.
Граффити будет занимать все девять этажей здания. Закончить работу художники планируют к 17-18 мая, в зависимости от погодных условий.