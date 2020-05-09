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Архангельская область
Архангельская область
2020-05-09T16:03
https://ria.ru/20200509/1571218364.html
Многоэтажку в Архангельске украсят патриотическим граффити
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РИА Новости

Многоэтажку в Архангельске украсят патриотическим граффити

16:03 09.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАрхангельск
Архангельск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Архангельск. Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 9 мая - РИА Новости. Граффити к 75-летию Победы украсит стену девятиэтажного доме по улица Суфтина в Архангельске, команда художников проекта "Таврида" решила таким образом поздравить с праздником не только ветеранов, но и весь город, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
На стене молодые художники изображают собирательный образ ветерана Великой Отечественной войны в День Победы в парадном кителе и с медалями, которого обнимает правнук в пилотке. Граффити олицетворяет идею связи поколений, важность передачи исторической памяти от старшего поколения младшему.
Граффити Родина Мать на фасаде жилого дома, посвященное 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в Новороссийске
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За ходом работ 9 мая  наблюдал временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. Он поддержал молодежный проект, выделив на его реализацию  из резервного фонда регионального правительства более 1,1 миллиона рублей.
"Это очень хорошая инициатива, и нужно ее чаще использовать. Такие рисунки нужно создавать не только ко Дню Победы, но и в принципе для украшения городских стен. Я уверен, что жителям этот проект понравится", - привели в пресс-службе слова Цыбульского.
Граффити будет занимать все девять этажей здания. Закончить работу художники планируют к 17-18 мая, в зависимости от погодных условий.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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04:08
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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Архангельская областьАлександр ЦыбульскийДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)АрхангельскОбщество
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