Руденя принял участие в онлайн-акции "Бессмертный полк" в Твери

"Акция "Бессмертный полк" – это возможность прикоснуться к истории своей семьи, вспомнить своих родных и близких, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, кто ковал победу на фронте и в тылу. Очень важно сегодня нам не просто вспомнить о своих родных и близких, но и всем, кто будет принимать участие в этой акции, сказать добрые и теплые слова нашим ветеранам, пожелать им здоровья, радости побольше", – сказал глава региона