Руденя принял участие в онлайн-акции "Бессмертный полк" в Твери

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Российские регионы, несмотря на режим самоизоляции из-за коронавируса, отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Российские регионы, несмотря на режим самоизоляции из-за коронавируса, отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Из-за эпидемии коронавируса массовые мероприятия в рамках празднования Дня Победы перенесли на более поздний срок.
Из-за эпидемии коронавируса массовые мероприятия в рамках празднования Дня Победы перенесли на более поздний срок.
Приуроченные к празднику основные патриотические акции проходят 9 мая в новом формате.
Приуроченные к празднику основные патриотические акции проходят 9 мая в новом формате.
В День Победы по улицам Екатеринбурга впервые проехала колонна из 11 военных грузовиков с платформами-баннерами, представив выставку-реконструкцию основных исторических событий времен Великой Отечественной "Фронтовой путь от 1941 года до Победы".
В День Победы по улицам Екатеринбурга впервые проехала колонна из 11 военных грузовиков с платформами-баннерами, представив выставку-реконструкцию основных исторических событий времен Великой Отечественной "Фронтовой путь от 1941 года до Победы".
Перед жителями столицы Урала выступили артисты ансамбля песни и пляски ЦВО. Они исполнили знаменитые песни военных лет.
Перед жителями столицы Урала выступили артисты ансамбля песни и пляски ЦВО. Они исполнили знаменитые песни военных лет.
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Как и во всей стране, в Москве перенесли многие праздничные мероприятия в онлайн-формат или на более поздний срок.
Как и во всей стране, в Москве перенесли многие праздничные мероприятия в онлайн-формат или на более поздний срок.
Владимир Путин ранее пообещал обязательно провести акцию "Бессмертны полк", как только это станет безопасно. Сегодня же россияне смогли поучаствовать в онлайн-версии этой акции.
Владимир Путин ранее пообещал обязательно провести акцию "Бессмертны полк", как только это станет безопасно. Сегодня же россияне смогли поучаствовать в онлайн-версии этой акции.
Традиционный военный парад в Москве перенесли. Как и в других городах, над столицей состоялась воздушная часть мероприятия.
Традиционный военный парад в Москве перенесли. Как и в других городах, над столицей состоялась воздушная часть мероприятия.
Тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8 приняли участие в воздушном параде Победы в Москве. Всего над столицей пролетели 75 самолетов и вертолетов.
Тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8 приняли участие в воздушном параде Победы в Москве. Всего над столицей пролетели 75 самолетов и вертолетов.
В Новосибирске волонтеры исполнили песни военных лет перед окнами ГАУ "Новосибирский дом ветеранов".
В Новосибирске волонтеры исполнили песни военных лет перед окнами ГАУ "Новосибирский дом ветеранов".
Во Владивостоке возложили цветы к Вечному огню Мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота".
Во Владивостоке возложили цветы к Вечному огню Мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота".
В Тюмени участники молодежного движения "Молодая гвардия" провели акцию "Парад у дома" в честь Дня Победы.
В Тюмени участники молодежного движения "Молодая гвардия" провели акцию "Парад у дома" в честь Дня Победы.
В рамках акции ветеранов поздравляли под окнами их домов.
В рамках акции ветеранов поздравляли под окнами их домов.
Участники движения исполняли песни военных лет.
В Казани ветераны пришли возложить цветы к Вечному огню на площади у парка отдыха имени Горького. Среди них участница ВОВ Рафика Калинина.
В Казани ветераны пришли возложить цветы к Вечному огню на площади у парка отдыха имени Горького. Среди них участница ВОВ Рафика Калинина.
В Мурманске губернатор области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев возложили цветы к памятнику защитникам Кольского Заполярья.
В Мурманске губернатор области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев возложили цветы к памятнику защитникам Кольского Заполярья.
Дань памяти участникам войны отдали и простые жители Мурманска.
Дань памяти участникам войны отдали и простые жители Мурманска.
В Калининграде состоялся воздушный парад Победы. Над городом пролетели около 20 самолетов и вертолетов Балтийского флота.
В Калининграде состоялся воздушный парад Победы. Над городом пролетели около 20 самолетов и вертолетов Балтийского флота.
В Санкт-Петербурге в акваторию Невы под песни военных лет зашли корабли, а над городом пролетела боевая авиация.
В Санкт-Петербурге в акваторию Невы под песни военных лет зашли корабли, а над городом пролетела боевая авиация.
В Севастополе состоялся морской парад с участием кораблей Черноморского флота.
В Севастополе состоялся морской парад с участием кораблей Черноморского флота.
После парада состоялась церемония возложения венков и цветов на воду в Севастопольской бухте в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.
После парада состоялась церемония возложения венков и цветов на воду в Севастопольской бухте в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Российские регионы, несмотря на режим самоизоляции из-за коронавируса, отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Из-за эпидемии коронавируса массовые мероприятия в рамках празднования Дня Победы перенесли на более поздний срок.
Приуроченные к празднику основные патриотические акции проходят 9 мая в новом формате.
В День Победы по улицам Екатеринбурга впервые проехала колонна из 11 военных грузовиков с платформами-баннерами, представив выставку-реконструкцию основных исторических событий времен Великой Отечественной "Фронтовой путь от 1941 года до Победы".
Перед жителями столицы Урала выступили артисты ансамбля песни и пляски ЦВО. Они исполнили знаменитые песни военных лет.
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Как и во всей стране, в Москве перенесли многие праздничные мероприятия в онлайн-формат или на более поздний срок.
Владимир Путин ранее пообещал обязательно провести акцию "Бессмертны полк", как только это станет безопасно. Сегодня же россияне смогли поучаствовать в онлайн-версии этой акции.
Традиционный военный парад в Москве перенесли. Как и в других городах, над столицей состоялась воздушная часть мероприятия.
Тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8 приняли участие в воздушном параде Победы в Москве. Всего над столицей пролетели 75 самолетов и вертолетов.
В Новосибирске волонтеры исполнили песни военных лет перед окнами ГАУ "Новосибирский дом ветеранов".
Во Владивостоке возложили цветы к Вечному огню Мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота".
В Тюмени участники молодежного движения "Молодая гвардия" провели акцию "Парад у дома" в честь Дня Победы.
В рамках акции ветеранов поздравляли под окнами их домов.
Участники движения исполняли песни военных лет.
В Казани ветераны пришли возложить цветы к Вечному огню на площади у парка отдыха имени Горького. Среди них участница ВОВ Рафика Калинина.
В Мурманске губернатор области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев возложили цветы к памятнику защитникам Кольского Заполярья.
Дань памяти участникам войны отдали и простые жители Мурманска.
В Калининграде состоялся воздушный парад Победы. Над городом пролетели около 20 самолетов и вертолетов Балтийского флота.
В Санкт-Петербурге в акваторию Невы под песни военных лет зашли корабли, а над городом пролетела боевая авиация.
В Севастополе состоялся морской парад с участием кораблей Черноморского флота.
После парада состоялась церемония возложения венков и цветов на воду в Севастопольской бухте в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.