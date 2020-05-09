В Тирасполе установили бюст маршалу Георгию Жукову

ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Бюст маршалу Советского Союза Георгию Жукову установлен в Тирасполе на территории военного городка Оперативной группы российских войск, сообщила пресс-служба главы Приднестровья.
Будучи командующим войсками Одесского военного округа, маршал неоднократно бывал в Тирасполе.
В церемонии открытия бюста принял участие глава Приднестровья Вадим Красносельский. Он отметил, что в последнее время предпринимаются попытки отнять у советского народа его подвиг либо дискредитировать его. Это, по его словам, делается как в Европе, так и в странах бывшего Советского Союза.
Отмечается, что в военном городке также состоялось открытие миниатюрной часовни Александра Невского (покровителя сухопутных войск).
Из-за угрозы коронавируса и введенного до 15 мая карантина мероприятия проходили без участия всех желающих. Главу ПМР сопровождал начальник ОГРВ полковник Дмитрий Зеленков.
На территории Приднестровья дислоцирована Оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада Советского Союза была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Общая численность ОГРВ - 1700 военнослужащих.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.