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75 лет Великой Победы
2020-05-09T15:56
https://ria.ru/20200509/1571218052.html
В Тирасполе установили бюст маршалу Георгию Жукову
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571217994_0:48:1500:892_1036x0_80_0_0_7031083db7da76dd5fad409c44621c45.jpg
РИА Новости

В Тирасполе установили бюст маршалу Георгию Жукову

15:54 09.05.2020 (обновлено: 15:56 09.05.2020)
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CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики / Бюст маршалу Советского Союза Георгию Жукову установлен в Тирасполе
Бюст маршалу Советского Союза Георгию Жукову установлен в Тирасполе
CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики /
ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Бюст маршалу Советского Союза Георгию Жукову установлен в Тирасполе на территории военного городка Оперативной группы российских войск, сообщила пресс-служба главы Приднестровья.
Будучи командующим войсками Одесского военного округа, маршал неоднократно бывал в Тирасполе.
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В церемонии открытия бюста принял участие глава Приднестровья Вадим Красносельский. Он отметил, что в последнее время предпринимаются попытки отнять у советского народа его подвиг либо дискредитировать его. Это, по его словам, делается как в Европе, так и в странах бывшего Советского Союза.
Отмечается, что в военном городке также состоялось открытие миниатюрной часовни Александра Невского (покровителя сухопутных войск).
Из-за угрозы коронавируса и введенного до 15 мая карантина мероприятия проходили без участия всех желающих. Главу ПМР сопровождал начальник ОГРВ полковник Дмитрий Зеленков.
На территории Приднестровья дислоцирована Оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада Советского Союза была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Общая численность ОГРВ - 1700 военнослужащих.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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75 лет Великой ПобедыВадим КрасносельскийДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Приднестровская Молдавская РеспубликаРумынияМолдавияЕвропаГеоргий ЖуковВ мире
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