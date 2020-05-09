В Тирасполе установили бюст маршалу Георгию Жукову

Из-за угрозы коронавируса и введенного до 15 мая карантина мероприятия проходили без участия всех желающих. Главу ПМР сопровождал начальник ОГРВ полковник Дмитрий Зеленков.

На территории Приднестровья дислоцирована Оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада Советского Союза была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Общая численность ОГРВ - 1700 военнослужащих.