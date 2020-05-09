Мирзиеев: каждый третий житель Узбекистана боролся против фашизма

ТАШКЕНТ, 9 мая - РИА Новости. Узбекистан расширил данные о соотечественниках - участниках Второй мировой войны, каждый третий житель республики принял участие в борьбе против фашизма, заявил в субботу президент страны Шавкат Мирзиеев

В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В этом году праздник отмечается без массовых мероприятий и церемоний из-за карантинных ограничений в стране против нового коронавируса COVID-19. Мирзиеев утром в субботу принял участие в открытии Парка Победы в Ташкенте

"Мы имеем все основания говорить о начале нового этапа в изучении нашей истории периода Второй мировой войны ", - сказал Мирзиеев в своем выступлении на церемонии, текст которого размещен на сайте главы государства. Президент сообщил, что власти страны открыли для исследования ранее засекреченные и недоступные архивные документы и материалы, а также усилили сотрудничество в этой области со странами бывшего СССР и дальнего зарубежья.

"Благодаря проведенным научным исследованиям, сегодня получены новые важные данные об участии нашего народа во Второй мировой войне, подвигах героев - наших отцов и дедов", - сказал президент. Он добавил, что результаты этой работы сегодня широко освещаются в СМИ, новых книгах и альбомах.

Глава государства сообщил, что по последним данным из 6,5-миллионного Узбекистана были мобилизованы на фронт не 1,5 миллиона, а 1,951 миллиона человек. "Это значит, что в борьбу против фашизма с оружием в руках вступил каждый третий узбекистанец", - отметил Мирзиеев.

По данным выступления, пересмотрены потери Узбекистана - в боях погибли свыше 538 тысяч соотечественников, а не 396 тысяч, как считалось ранее. Также установлены достоверные данные о количестве без вести пропавших - более 158 тысяч человек.