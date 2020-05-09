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Ярославская область
Ярославская область
2020-05-09T15:47
https://ria.ru/20200509/1571217729.html
Ярославцы приближали Победу в бою и в тылу, заявил губернатор
https://cdn22.img.ria.ru/images/156351/19/1563511952_0:45:2897:1675_1036x0_80_0_0_a8b5bf20c832505e57a8ceca2bed98f1.jpg
РИА Новости

Ярославцы приближали Победу в бою и в тылу, заявил губернатор

15:45 09.05.2020 (обновлено: 15:47 09.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДмитрий Миронов
Дмитрий Миронов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Жители Ярославской области в годы Великой Отечественной войны всегда были на передовой – сражались на фронте и помогали приближать победу в тылу, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.
Несмотря на ограничительные меры в связи с коронавирусом, в Ярославской области 9 мая проходят праздничные мероприятия. Во дворах ветеранов звучат праздничные концерты, проходят мини-парады, по центральным улицам проезжают колонны автомобилей времен Великой Отечественной войны, из окон звучат песни военных лет.
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"Немало ярких страниц в летопись Победы вписали жители Ярославской области. На фронт ушли более 550 тысяч ярославцев. В самые тяжёлые месяцы войны сформированные в области дивизии встали на пути врага, рвавшегося к Москве и Ленинграду… Ярославцы брали Будапешт и Белград, Варшаву и Вену, Братиславу и Прагу, штурмовали Берлин", - отметил глава региона.
Ушедших на фронт заменили у станков и на колхозных полях женщины и подростки. Ярославская промышленность обеспечивала армию миномётами и автоматами, снарядами и патронами, автомобилями и артиллерийскими тягачами. Произведенные в Рыбинске моторы устанавливались на боевые самолёты. Область отправляла на фронт обмундирование и обувь, медикаменты и продовольствие. Ярославские подростки дежурили на крышах во время воздушных тревог, строили оборонительные сооружения, участвовали в поимке вражеских парашютистов-диверсантов.
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"Даже младшие школьники и воспитанники детских домов вносили свой вклад в общее дело: они готовили посылки на фронт, ухаживали за ранеными и выступали с концертами в госпиталях. Расположенные в области военные госпитали сохранили жизнь и здоровье десяткам тысяч раненых. Сотни тысяч ленинградских блокадников обрели в Ярославской области второй дом", - подчеркнул Миронов.
Он отметил: то, что участники войны, дети войны, труженики тыла сделали для страны, "навеки останется беспримерным подвигом, совершённым ради жизни будущих поколений".
"Сегодня наша страна и наш регион вновь переживают непростые испытания. Но разве могут они сравниться с теми, что довелось испытать вам – военному поколению. Не сомневаюсь, что все вместе, помогая и поддерживая друг друга, мы преодолеем любые трудности", - резюмировал губернатор.
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Ярославская областьДмитрий МироновДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Ярославская областьРыбинскОбщество
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