Ярославцы приближали Победу в бою и в тылу, заявил губернатор

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Жители Жители Ярославской области в годы Великой Отечественной войны всегда были на передовой – сражались на фронте и помогали приближать победу в тылу, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов

Несмотря на ограничительные меры в связи с коронавирусом, в Ярославской области 9 мая проходят праздничные мероприятия. Во дворах ветеранов звучат праздничные концерты, проходят мини-парады, по центральным улицам проезжают колонны автомобилей времен Великой Отечественной войны, из окон звучат песни военных лет.

Губернатор Дмитрий Миронов возложил цветы к памятнику погибшим воинам у Вечного огня. Он обратился с поздравлением к жителям региона.

"Немало ярких страниц в летопись Победы вписали жители Ярославской области. На фронт ушли более 550 тысяч ярославцев. В самые тяжёлые месяцы войны сформированные в области дивизии встали на пути врага, рвавшегося к Москве и Ленинграду… Ярославцы брали Будапешт и Белград, Варшаву и Вену, Братиславу и Прагу, штурмовали Берлин", - отметил глава региона.

Ушедших на фронт заменили у станков и на колхозных полях женщины и подростки. Ярославская промышленность обеспечивала армию миномётами и автоматами, снарядами и патронами, автомобилями и артиллерийскими тягачами. Произведенные в Рыбинске моторы устанавливались на боевые самолёты. Область отправляла на фронт обмундирование и обувь, медикаменты и продовольствие. Ярославские подростки дежурили на крышах во время воздушных тревог, строили оборонительные сооружения, участвовали в поимке вражеских парашютистов-диверсантов.

"Даже младшие школьники и воспитанники детских домов вносили свой вклад в общее дело: они готовили посылки на фронт, ухаживали за ранеными и выступали с концертами в госпиталях. Расположенные в области военные госпитали сохранили жизнь и здоровье десяткам тысяч раненых. Сотни тысяч ленинградских блокадников обрели в Ярославской области второй дом", - подчеркнул Миронов.

Он отметил: то, что участники войны, дети войны, труженики тыла сделали для страны, "навеки останется беспримерным подвигом, совершённым ради жизни будущих поколений".