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Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-09T15:43
https://ria.ru/20200509/1571217465.html
В Швейцарии отметили День Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/155040/63/1550406341_0:9:3068:1735_1036x0_80_0_0_7ab0e839978f9bdab9704d1f77fa4dd9.jpg
РИА Новости

В Швейцарии отметили День Победы

15:39 09.05.2020 (обновлено: 15:43 09.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖенева
Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Женева. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 9 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Праздничный День Победы в Швейцарии удалось отметить, несмотря на ограничения из-за пандемии COVID-19, дипломаты из России и стран СНГ возложили венки на кладбище Хёрнли в Базеле, где захоронены четверо погибших красноармейцев, сообщила РИА Новости международный пресс-секретарь "Бессмертного полка России", координатор акции "Бессмертный полк" в Швейцарии Светлана Конев.
"Мы должны были учитывать карантинные меры и наличие ограничений на сбор больше пяти человек. И поэтому я очень хотела бы поблагодарить посольство Российской Федерации и постпредство РФ в Женеве, которые продумали и организовали возложение венков в Базеле, чтобы из-за коронавируса в этом году не было паузы. Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин в этот раз возложил венок от всей русскоязычной диаспоры на кладбище Хёрнли", - сказала она.
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Несмотря на то, что шествие Бессмертного полка переместилось в этом году онлайн, свыше 1,5 миллионов человек по всему миру приняли в нем участие, рассказала Конев. В разных странах прошли акции, посвященные 75-летнему юбилею Победы, конкурсы стихов и песен о войне – все новости об этом размещаются на международной площадке движения "Бессмертный полк".
По словам Конев, особый интерес у людей вызвала идея песенного флешмоба, в рамках которого надо было записать видео одной из трех песен военных лет – "Катюша", "День Победы" и "Случайный вальс". На сайте www.polk.press размещены видео, которые записали международные координаторы движения "Бессмертный полк" из более чем 100 стран мира, однако свой вариант песни может отправить любой человек, уточнила Конев.
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75 лет Великой ПобедыРоссияСергей ГармонинДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)СНГБазельЖенева (город)В мире
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