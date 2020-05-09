В Швейцарии отметили День Победы

Несмотря на то, что шествие Бессмертного полка переместилось в этом году онлайн, свыше 1,5 миллионов человек по всему миру приняли в нем участие, рассказала Конев. В разных странах прошли акции, посвященные 75-летнему юбилею Победы, конкурсы стихов и песен о войне – все новости об этом размещаются на международной площадке движения "Бессмертный полк".