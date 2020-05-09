В Швейцарии отметили День Победы

ЖЕНЕВА, 9 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Праздничный День Победы в Швейцарии удалось отметить, несмотря на ограничения из-за пандемии COVID-19, дипломаты из России и стран СНГ возложили венки на кладбище Хёрнли в Базеле, где захоронены четверо погибших красноармейцев, сообщила РИА Новости международный пресс-секретарь "Бессмертного полка России", координатор акции "Бессмертный полк" в Швейцарии Светлана Конев.
"Мы должны были учитывать карантинные меры и наличие ограничений на сбор больше пяти человек. И поэтому я очень хотела бы поблагодарить посольство Российской Федерации и постпредство РФ в Женеве, которые продумали и организовали возложение венков в Базеле, чтобы из-за коронавируса в этом году не было паузы. Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин в этот раз возложил венок от всей русскоязычной диаспоры на кладбище Хёрнли", - сказала она.
Несмотря на то, что шествие Бессмертного полка переместилось в этом году онлайн, свыше 1,5 миллионов человек по всему миру приняли в нем участие, рассказала Конев. В разных странах прошли акции, посвященные 75-летнему юбилею Победы, конкурсы стихов и песен о войне – все новости об этом размещаются на международной площадке движения "Бессмертный полк".
По словам Конев, особый интерес у людей вызвала идея песенного флешмоба, в рамках которого надо было записать видео одной из трех песен военных лет – "Катюша", "День Победы" и "Случайный вальс". На сайте www.polk.press размещены видео, которые записали международные координаторы движения "Бессмертный полк" из более чем 100 стран мира, однако свой вариант песни может отправить любой человек, уточнила Конев.