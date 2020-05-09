Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Строительство главного храма Вооруженных сил РФ завершилось в парке "Патриот" в Подмосковье.
"Строительство главного храма Вооруженных сил Российской Федерации завершено", - сообщается в Twitter Минобороны России.
Строительство Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации завершено#МинобороныРоссии #АрмияРоссии #ГлавныйХрамВСРФ #ДорогаПамяти #ДеньПобеды #9Мая #ВоенныеСтроители pic.twitter.com/LxVJQm0zSk— Минобороны России (@mod_russia) May 9, 2020
Храм Воскресения Христова, главный храм Вооруженных сил России, возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступивших в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". На территории храмового комплекса планируется создание галереи "Дорога памяти". Ее длина - 1418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.