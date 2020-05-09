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Религия и мировоззрение
2020-05-09T15:37
https://ria.ru/20200509/1571217186.html
Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570427829_0:268:3072:1996_1036x0_80_0_0_23e0dc3942cd206337597ca720b8305e.jpg
РИА Новости

Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил

15:37 09.05.2020
14604
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкГлавный храм Вооруженных сил России в парке "Патриот"
Главный храм Вооруженных сил России в парке Патриот
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Строительство главного храма Вооруженных сил РФ завершилось в парке "Патриот" в Подмосковье.
"Строительство главного храма Вооруженных сил Российской Федерации завершено", - сообщается в Twitter Минобороны России.
Храм Воскресения Христова, главный храм Вооруженных сил России, возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступивших в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". На территории храмового комплекса планируется создание галереи "Дорога памяти". Ее длина - 1418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.
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Религия и мировоззрениеРоссияГлавный храм Вооруженных сил Россиипарк "Патриот"ПатриотРусская православная церковьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Московская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Некоторые комментарии поражают своим цинизмом. Это пишут явно не россияне.
9 мая, 16:06
И Игорь И
108001030
Странно ведь победу одержал народ без веры, народ материалист, советский народ, а теперь в честь победы народа атеиста, построил храм? Это не оскорбляет память о наших дедах победителях, которые в бой шли за родину за Сталина. Может надо было воздвигнуть памятник Сталину?
9 мая, 16:01
ВСВНУК Сталина
620312138
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