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75 лет Великой Победы
2020-05-09T15:49
https://ria.ru/20200509/1571217134.html
Народная милиция ЛНР провела показ военной техники в День Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571217304_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_889b33dbf8b0067d720759e66fd909e7.jpg
РИА Новости

Народная милиция ЛНР провела показ военной техники в День Победы

15:34 09.05.2020 (обновлено: 15:49 09.05.2020)
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© РИА НовостиУчастники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Показ ретро-техники и выездные концерты для жителей Луганска организовала Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил журналистам начальник управления оборонного ведомства республики Ян Лещенко.
"Народная милиция Луганской народной республики подготовила акцию к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Три колонны по определенному маршруту курсируют по городу. В составе колон военная техника, личный состав переодет в форму времен Великой Отечественной войны. Оркестр и артисты поздравляют жителей города с праздником Великой Победы", - рассказал Лещенко.
Глава ЛНР Леонид Пасечники во время возложения цветов к Пилону Славы в Луганске
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По словам начальника управления Народной милиции ЛНР, в составе колонны более 20 единиц военной ретро-техники и вооружения, в том числе БМ-13 "Катюша", грузовики ЗИС-5, артиллерийские установки и мотоциклы времен Великой Отечественной войны. Лещенко уточнил, что колонны военной техники будут в течение дня курсировать по улицам Луганска. Артисты в свою очередь будут останавливаться во дворах и давать мини-концерты. Всего запланировано 12 таких концертов.
© РИА НовостиУчастники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1 из 7
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости
© РИА НовостиУчастники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
2 из 7
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости
© РИА НовостиУчастники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
3 из 7
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости
© РИА НовостиУчастники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
4 из 7
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости
© РИА НовостиУчастники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
5 из 7
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости
© РИА НовостиУчастники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
6 из 7
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости
© РИА НовостиУчастники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
7 из 7
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости
1 из 7
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости
2 из 7
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости
3 из 7
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости
4 из 7
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости
5 из 7
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости
6 из 7
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости
7 из 7
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости
"Сегодня у нас уникальный День Победы. К сожалению, не будет парада на Театральной площади, но зато вот такие колонны ездят по всему городу. Мы заезжаем во дворы, даем концерты, по две-три песни, чтобы успеть поздравить как можно больше ветеранов и других жителей Луганска. В концерте задействованы силы Народной милиции, театры Луганска, оркестр Народной милиции, наш ансамбль "Новороссия", рота почетного караула ", - рассказал журналистам руководитель ансамбля "Новороссия" Народной милиции ЛНР Роман Разум, принимающий участие в мероприятии.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Автопробег к 75-ой годовщине Победы в ВОВ в Луганске
13:5675 лет Великой Победы
В Луганске в честь Дня Победы провели автопробег
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75 лет Великой ПобедыЛуганская Народная РеспубликаДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)ЛуганскВ мире
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