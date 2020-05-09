Народная милиция ЛНР провела показ военной техники в День Победы

По словам начальника управления Народной милиции ЛНР, в составе колонны более 20 единиц военной ретро-техники и вооружения, в том числе БМ-13 "Катюша", грузовики ЗИС-5, артиллерийские установки и мотоциклы времен Великой Отечественной войны. Лещенко уточнил, что колонны военной техники будут в течение дня курсировать по улицам Луганска. Артисты в свою очередь будут останавливаться во дворах и давать мини-концерты. Всего запланировано 12 таких концертов.

"Сегодня у нас уникальный День Победы. К сожалению, не будет парада на Театральной площади, но зато вот такие колонны ездят по всему городу. Мы заезжаем во дворы, даем концерты, по две-три песни, чтобы успеть поздравить как можно больше ветеранов и других жителей Луганска. В концерте задействованы силы Народной милиции, театры Луганска, оркестр Народной милиции, наш ансамбль "Новороссия", рота почетного караула ", - рассказал журналистам руководитель ансамбля "Новороссия" Народной милиции ЛНР Роман Разум, принимающий участие в мероприятии.