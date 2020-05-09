Жители Эстонии несут цветы к памятникам советским воинам, несмотря на ЧП

Как сообщили РИА Новости в посольстве России, первоначально предполагалось, что российские дипломаты возложат на Военном кладбище в Таллине венки и цветы к подножию "Бронзового солдата" 9 мая, однако с учетом с действующих в стране ограничений было принято решение провести церемонию 8 мая.

Несмотря на это, цветы у подножия "Бронзового солдата" начали появляться еще в четверг. Утром 9 мая у памятника было немноголюдно, однако во второй половине дня число желающих возложить цветы к его подножию увеличилось. Люди приходят к памятнику небольшими группами, стараясь соблюдать правило 2+2, которое разрешает находиться в общественном месте не более, чем по двое, а дистанция между другими лицами должна составлять минимум два метра. После возложения цветов они, как правило, сразу уходят, не собираясь у памятника.