Память погибших в ВОВ почтили на АЭС "Аккую" в Турции

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили на площадке возводимой с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" в субботу в 75-ю годовщину Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе проектной компании "Аккую Нуклеар".
На одном из строительных кранов разместили красное полотнище с официальным логотипом празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также большое полотнище с логотипом, хорошо видимое с неба, расстелили непосредственно на площадке. Помимо этого, более полутора десятков грузовиков выстроились на земле, образуя число "75".
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Пуск первого энергоблока атомной станции намечен на 2023 год.