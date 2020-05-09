Память погибших в ВОВ почтили на АЭС "Аккую" в Турции

На одном из строительных кранов разместили красное полотнище с официальным логотипом празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также большое полотнище с логотипом, хорошо видимое с неба, расстелили непосредственно на площадке. Помимо этого, более полутора десятков грузовиков выстроились на земле, образуя число "75".