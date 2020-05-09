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75 лет Великой Победы
2020-05-09T16:12
https://ria.ru/20200509/1571216814.html
Память погибших в ВОВ почтили на АЭС "Аккую" в Турции
https://cdn24.img.ria.ru/images/153016/70/1530167038_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_2232bfb193325a794205b49d2a9ecd9f.jpg
РИА Новости

Память погибших в ВОВ почтили на АЭС "Аккую" в Турции

15:27 09.05.2020 (обновлено: 16:12 09.05.2020)
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© РИА Новости / Елена ПалажченкоУказател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
© РИА Новости / Елена Палажченко
Указател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили на площадке возводимой с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" в субботу в 75-ю годовщину Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе проектной компании "Аккую Нуклеар".
На одном из строительных кранов разместили красное полотнище с официальным логотипом празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также большое полотнище с логотипом, хорошо видимое с неба, расстелили непосредственно на площадке. Помимо этого, более полутора десятков грузовиков выстроились на земле, образуя число "75".
Великая Отечественная война победоносно завершилась!: 75 лет Победы
08:54
"Великая Отечественная война победоносно завершилась!": 75 лет Победы9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Пуск первого энергоблока атомной станции намечен на 2023 год.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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04:08
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1200001
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75 лет Великой ПобедыАккую НуклеарАЭС "Аккую"День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)ТурцияВ мире
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