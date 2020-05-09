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75 лет Великой Победы
2020-05-09T15:25
https://ria.ru/20200509/1571216708.html
По улицам Рязани проехали колонны военной техники в честь Дня Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/148862/03/1488620347_0:139:3001:1827_1036x0_80_0_0_98a84e217f7b164eadbb66d57984e95e.jpg
РИА Новости

По улицам Рязани проехали колонны военной техники в честь Дня Победы

15:25 09.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода России. Рязань
Города России. Рязань
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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РЯЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Колонны военной техники, переданной Рязани в честь 75-летия Победы Министерством обороны РФ, торжественно проехали 9 мая по улицам города, сообщает областное правительство.
Минобороны по поручению президента РФ передало в Рязань 12 единиц техники, в том числе танки Т-72 и Т-64, БМП-1, БРДМ-2, которая оснащена противоракетным комплексом "Конкурс", РСЗО "Град" на базе ЗиЛ-131 и "Урала", зенитную установку ЗУ 23-2, самоходную артиллерийскую установку 2СЗ "Акация", миномет и гаубицу М30. Перед Днем Победы техника была демилитаризована, машины обновлены.
"Утром 9 мая под музыку маршей и песен военных лет двумя колоннами техника, украшенная эмблемами с символами 75-летия Победы и значимых дат в истории Рязанской области, начала движение по улицам областного центра", - говорится в сообщении.
Маршруты охватывали все районы города. Из окон и с балконов своих домов проезд боевых машин наблюдали жители Михайловского и Касимовского шоссе, площади Ленина, улиц Вокзальная, Чкалова, Островского, Гагарина, Спортивная, Есенина, Соборная, Циолковского, Крупской, Мервинская, Станкозаводская, Космонавтов, Интернациональная и многих других.
Авиационные парады Победы в российских регионах
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

Воздушный парад Победы в Москве
1 из 13

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В столице над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.

Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на воздушном параде Победы в Москве
2 из 13

В столице над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Парад открыли тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые Ми-8.

Тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Москве
3 из 13

Парад открыли тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые Ми-8.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушка наблюдает за воздушным парадом Победы в Москве. На втором плане: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.
Девушка наблюдает за воздушным парадом Победы в Москве
4 из 13
Девушка наблюдает за воздушным парадом Победы в Москве. На втором плане: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтрой "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 на воздушном параде Победы в Москве.
Воздушный парад Победы в Москве
5 из 13
Строй "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 на воздушном параде Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" пролетели на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на воздушном параде Победы в Москве
6 из 13

Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" пролетели на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоздушный парад Победы в Москве.
Воздушный парад Победы в Москве
7 из 13
Воздушный парад Победы в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76.

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76 на воздушном параде Победы в Москве
8 из 13

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

Воздушный парад Победы в Москве
9 из 13

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

Воздушный парад Победы в Москве
10 из 13

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Воздушный парад прошел и в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты.

Военно-транспортный самолет Ан-12 во время воздушного парада Победы в Санкт-Петербурге
11 из 13

Воздушный парад прошел и в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите.

Многоцелевые вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите
12 из 13

Вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске.

Вертолеты Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске
13 из 13

Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 13

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 13

В столице над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 13

Парад открыли тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые Ми-8.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
4 из 13
Девушка наблюдает за воздушным парадом Победы в Москве. На втором плане: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 13
Строй "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 на воздушном параде Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 13

Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" пролетели на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
7 из 13
Воздушный парад Победы в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 13

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 13

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 13

Воздушный парад прошел и в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
13 из 13

Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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Чтобы горожане могли поближе рассмотреть военную технику, на маршруте были предусмотрены остановки. Жители близлежащих домов, держа в руках портреты своих родственников - участников войны, встречали боевые машины. Специально к празднику, поддержав призыв всероссийских патриотических акций, люди украсили окна своих домов изображениями и символами, посвященными Великой Отечественной войне и Победе.
"Для нас очень важно, что Минобороны пошло нам навстречу и откликнулось на просьбу - предоставить региону отслужившую свое технику. Хочу поблагодарить за это президента РФ, который нас в этом поддержал, министра обороны страны. Несмотря на то, что сейчас непростая эпидобстановка, мы решили 9 мая показать всем рязанцам военную технику и тем самым создать людям праздничное настроение. Ведь сегодня поистине великий день", - сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на параде в Минске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
13:02
"Не торопитесь осуждать". Лукашенко объяснил проведение парада Победы
После прохождения по городу техника отправилась на территорию Московского района Рязани, в сквер у памятника Советско-Польского братства по оружию. Именно это место областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов предложило для организации первого в регионе парка военной техники, который создается по инициативе губернатора Николая Любимова в честь 75-летия Великой Победы.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыНиколай ЛюбимовДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)БМП-1Т-64Т-72 "Урал"Рязань
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