По улицам Рязани проехали колонны военной техники в честь Дня Победы

РЯЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Колонны военной техники, переданной Колонны военной техники, переданной Рязани в честь 75-летия Победы Министерством обороны РФ, торжественно проехали 9 мая по улицам города, сообщает областное правительство.

Т-64, Минобороны по поручению президента РФ передало в Рязань 12 единиц техники, в том числе танки Т-72 БМП-1 , БРДМ-2, которая оснащена противоракетным комплексом "Конкурс", РСЗО "Град" на базе ЗиЛ-131 и "Урала", зенитную установку ЗУ 23-2, самоходную артиллерийскую установку 2СЗ "Акация", миномет и гаубицу М30. Перед Днем Победы техника была демилитаризована, машины обновлены.

"Утром 9 мая под музыку маршей и песен военных лет двумя колоннами техника, украшенная эмблемами с символами 75-летия Победы и значимых дат в истории Рязанской области , начала движение по улицам областного центра", - говорится в сообщении.

Маршруты охватывали все районы города. Из окон и с балконов своих домов проезд боевых машин наблюдали жители Михайловского и Касимовского шоссе, площади Ленина, улиц Вокзальная, Чкалова, Островского, Гагарина, Спортивная, Есенина, Соборная, Циолковского, Крупской, Мервинская, Станкозаводская, Космонавтов, Интернациональная и многих других.

Чтобы горожане могли поближе рассмотреть военную технику, на маршруте были предусмотрены остановки. Жители близлежащих домов, держа в руках портреты своих родственников - участников войны, встречали боевые машины. Специально к празднику, поддержав призыв всероссийских патриотических акций, люди украсили окна своих домов изображениями и символами, посвященными Великой Отечественной войне и Победе.

"Для нас очень важно, что Минобороны пошло нам навстречу и откликнулось на просьбу - предоставить региону отслужившую свое технику. Хочу поблагодарить за это президента РФ, который нас в этом поддержал, министра обороны страны. Несмотря на то, что сейчас непростая эпидобстановка, мы решили 9 мая показать всем рязанцам военную технику и тем самым создать людям праздничное настроение. Ведь сегодня поистине великий день", - сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов