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2020-05-09T15:38
https://ria.ru/20200509/1571216664.html
Грузинский премьер объяснил отзыв посла из Киева
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РИА Новости

Грузинский премьер объяснил отзыв посла из Киева

15:25 09.05.2020 (обновлено: 15:38 09.05.2020)
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CC BY 4.0 / კალისტრატე / გიორგი გახარიაГеоргий Гахария
Георгий Гахария
CC BY 4.0 / კალისტრატე / გიორგი გახარია
ТБИЛИСИ, 9 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал назначение экс-президента страны Михаила Саакашвили на должность главы исполкома нацсовета реформ Украины.
Глава кабмина заявил, что Тбилиси не сомневается в дипломатических отношениях с Украиной и стратегическом партнерстве.
По его словам, отзыв посла для консультаций понадобился для спасения грузино-украинских отношений от авантюристов.
Гахария добавил, что после того, как Саакашвили назначили губернатором Одесской области, пришлось приложить усилия для того, чтобы вернуть грузино-украинские отношения в нормальные стратегические рамки.
"Я лично был подключен в этом, находился в Киеве и проводил встречи. Мы отзываем посла для консультаций лишь потому, чтобы политические авантюристы не могли бы поставить наши стратегические и партнерские отношения под риск", — заключил чиновник.
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Саакашвили прокомментировал свое назначение на пост главы комитета реформ
Весной 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже в ноябре 2016 года уволил, так как тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели.
Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства и запретил ему въезд в страну. На Украину Саакашвили вернулся в мае прошлого года, после того как новый президент Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.
В конце апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам. Как заявлял сам бывший президент Грузии, ему предстояло заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. Однако идея о его назначении не получила поддержки в Верховной раде.
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Давид ЗалкалианиГеоргий ГахарияСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоМИД УкраиныВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиОдесская областьГрузияВ мире
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