Грузинский премьер объяснил отзыв посла из Киева

Глава кабмина заявил, что Тбилиси не сомневается в дипломатических отношениях с Украиной и стратегическом партнерстве.

По его словам, отзыв посла для консультаций понадобился для спасения грузино-украинских отношений от авантюристов.

Гахария добавил, что после того, как Саакашвили назначили губернатором Одесской области , пришлось приложить усилия для того, чтобы вернуть грузино-украинские отношения в нормальные стратегические рамки.

"Я лично был подключен в этом, находился в Киеве и проводил встречи. Мы отзываем посла для консультаций лишь потому, чтобы политические авантюристы не могли бы поставить наши стратегические и партнерские отношения под риск", — заключил чиновник.

Весной 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже в ноябре 2016 года уволил, так как тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели.

Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства и запретил ему въезд в страну. На Украину Саакашвили вернулся в мае прошлого года, после того как новый президент Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.