Министр обороны Сербии резко осудил попытки искажения истории

"Мы стали свидетелями разрушения памятников советским солдатам, позорных попыток уравнять вермахт и Красную Армию, но мы знаем, что истина одна. Она заключается в том, что 75 лет назад свободные народы победили. Без жертвы советского, еврейского, сербского и всех свободных народов победа была невозможна", - заявил Вулин после награждения.