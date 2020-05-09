БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Министр обороны Сербии резко осудил попытки искажения истории на награждении специалистов МО РФ, которые с 3 апреля помогали стране в борьбе с COVID-19.
"Мы стали свидетелями разрушения памятников советским солдатам, позорных попыток уравнять вермахт и Красную Армию, но мы знаем, что истина одна. Она заключается в том, что 75 лет назад свободные народы победили. Без жертвы советского, еврейского, сербского и всех свободных народов победа была невозможна", - заявил Вулин после награждения.
Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских второго и третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.