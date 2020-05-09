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75 лет Великой Победы
2020-05-09T15:22
https://ria.ru/20200509/1571216575.html
Министр обороны Сербии резко осудил попытки искажения истории
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570348542_0:0:1606:903_1036x0_80_0_0_be57fb6c6678fcb0fa4c164edef2a0ae.jpg
РИА Новости

Министр обороны Сербии резко осудил попытки искажения истории

15:22 09.05.2020
241
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин приветствует российского военнослужащего
Министр обороны Сербии Александр Вулин приветствует российского военнослужащего
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Министр обороны Сербии Александр Вулин приветствует российского военнослужащего. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Министр обороны Сербии резко осудил попытки искажения истории на награждении специалистов МО РФ, которые с 3 апреля помогали стране в борьбе с COVID-19.
Днем в субботу в мемориальном комплексе Освободителям Белграда состоялось награждение военно-медицинских специалистов МО РФ во главе с начальником войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майором Михаилом Чернышовым.
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"Мы стали свидетелями разрушения памятников советским солдатам, позорных попыток уравнять вермахт и Красную Армию, но мы знаем, что истина одна. Она заключается в том, что 75 лет назад свободные народы победили. Без жертвы советского, еврейского, сербского и всех свободных народов победа была невозможна", - заявил Вулин после награждения.
Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских второго и третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.
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День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)СербияБелград (город)В мире
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