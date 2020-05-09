Эрдоган поздравил Путина с 75-летием Победы

"От всей души поздравляю вас с 75-летием Победы. Этот юбилей олицетворяет окончание Второй мировой войны, которая принесла огромное горе всему человечеству и унесла миллионы жизней советских граждан. Этот юбилей напоминает нам, насколько ценен мир во всем мире", - говорится в послании Эрдогана.