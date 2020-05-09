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75 лет Великой Победы
2020-05-09T15:19
https://ria.ru/20200509/1571216499.html
Эрдоган поздравил Путина с 75-летием Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205493_271:452:3107:2048_1036x0_80_0_0_c69cdf2839f6e3fe8b50c9990e5aee51.jpg
РИА Новости

Эрдоган поздравил Путина с 75-летием Победы

15:19 09.05.2020
219
© Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© Сергей Гунеев
АНКАРА, 9 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган направил своему российскому коллеге Владимиру Путину послание с поздравлением с 75-летием Победы, сообщила администрация турецкого лидера.
"От всей души поздравляю вас с 75-летием Победы. Этот юбилей олицетворяет окончание Второй мировой войны, которая принесла огромное горе всему человечеству и унесла миллионы жизней советских граждан. Этот юбилей напоминает нам, насколько ценен мир во всем мире", - говорится в послании Эрдогана.
Он также отметил важность совместных усилий двух стран для установления мира и защиты стабильности в регионе и выразил правительству и народу России солидарность в их борьбе с коронавирусом.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинТурцияВ мире
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