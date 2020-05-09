Медведев по телефону поздравил ветеранов из Краснодарского края

"Было очень неожиданно получить поздравление от Дмитрия Анатольевича Медведева. Я, если честно, сначала и не поверил. Спасибо, что не забываете нас, стариков. Для нас нет ничего ценнее, чем внимание. Я был командиром взвода. Орден Славы я получил на Висле. Катер при переправе подбили, но я с пулеметом доплыл до берега, ворвался во вражеские траншеи. Никакого не было помысла, чтобы укрыться, — только вперед. У меня четыре человека погибли из семи, как я мог сдаться. У меня был такой порыв мести, быстрее добить их и дойти до Берлина", — цитирует Жалиева пресс-служба ЕР.