Медведев по телефону поздравил ветеранов из Краснодарского края

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России", заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил с Днем Победы четырех ветеранов из Краснодарского края, позвонив им по телефону, сообщила пресс-служба правящей в РФ партии.
Медведев поздравил фронтовиков в рамках акции ЕР "Звонок ветерану". В ходе акции депутаты Госдумы, сенаторы, региональные парламентарии и члены партии всех уровней поздравляют ветеранов во всех регионах РФ с Днем Победы.
"Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев позвонил четырем ветеранам Великой Отечественной войны и поздравил их с Днем Победы. Все они сейчас живут в Краснодарском крае", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ЕР рассказали, что на Кубани воевал дед Дмитрия Медведева — Афанасий Федорович. В конце 1944 года он был награжден медалью "За оборону Кавказа". После войны стал председателем колхоза в станице Кореновской, а затем возглавил крайком КПСС Краснодарского края.
Дмитрий Медведев поздравил ветерана Дмитрия Жалиева — в 1943 году в 16 лет он ушел добровольцем на фронт. Он прошел путь от Курска до Праги, освобождая города и села России, Украины, Белоруссии, Польши, Германии, Чехословакии, участвовал в освобождении концлагеря Майданек в Польше, встречал американцев на реке Эльба в районе Торгау. Дважды был ранен. За мужество, стойкость и храбрость на фронте был награждён боевыми орденами.
"Было очень неожиданно получить поздравление от Дмитрия Анатольевича Медведева. Я, если честно, сначала и не поверил. Спасибо, что не забываете нас, стариков. Для нас нет ничего ценнее, чем внимание. Я был командиром взвода. Орден Славы я получил на Висле. Катер при переправе подбили, но я с пулеметом доплыл до берега, ворвался во вражеские траншеи. Никакого не было помысла, чтобы укрыться, — только вперед. У меня четыре человека погибли из семи, как я мог сдаться. У меня был такой порыв мести, быстрее добить их и дойти до Берлина", — цитирует Жалиева пресс-служба ЕР.
Председатель "Единой России" также позвонил ветерану Александру Пушкареву. После учебы он попал в войсковую разведку на Сахалин, с 18 августа по 2 сентября сражался с японцами и получил два ранения, награжден большим количеством медалей.
Кроме того, Медведев поздравил Константина Горожанина — участника парада 7 ноября 1941 года на Красной площади города Москвы. Он служил в НКВД, дважды был переброшен за линию фронта. В 2010 году стал единственным представителем ветеранов Краснодара, участвующим в Параде в честь 70-й годовщины Победы. Еще один ветеран, с которым связался председатель ЕР — Серафим Болучевский. Он участвовал в Сталинградской битве, дошел до Бухареста.