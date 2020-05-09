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75 лет Великой Победы
2020-05-09T17:05
https://ria.ru/20200509/1571215743.html
ОНФ организовал десятки памятных акций и флешмобов ко Дню Победы"
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РИА Новости

ОНФ организовал десятки памятных акций и флешмобов ко Дню Победы"

14:59 09.05.2020 (обновлено: 17:05 09.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСъезд Общероссийского народного фронта
Съезд Общероссийского народного фронта
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Десятки акций организовал ко Дню Победы Общероссийский народный фронт, на улицах российских городов вывешены портреты и напутственные слова более 280 ветеранов, а проект "Памяти героев" собрал порядка 4 тысяч видеороликов об историях фронтовиков, сообщает пресс-служба  ОНФ.
"У каждого, кто пережил Великую Отечественную войну, своя уникальная история. Мы хотели, чтобы герои проекта рассказали о своем жизненном пути, раскрыли секреты долголетия и простого человеческого счастья, основанного на любви к Родине", - рассказал замруководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев о фотопроекте "75 правил жизни победителей".
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В рамках этой акции в регионах страны вывешиваются баннеры с фотографиями и напутствиями более 280 ветеранов. Активисты региональных отделений ОНФ, предприниматели и простые граждане исполняют желания ветеранов – дарят им бытовую технику, подписку на любимые газеты, телефон с большими кнопками, автоматический тонометр, прогулочное кресло-коляску. А в Оренбургской области ветерану преподнесли фуражку-картуз времен Великой Отечественной войны.
Международный челлендж ОНФ запустил в Instagram. Общественники пригласили всех выкладывать ролики со своими важными цифрами – годом начала карьеры, датой рождения детей или регистрации брака. Но главная цифра 2020 года – 75. Это "память о том, благодаря чему стали возможны другие значимые цифры", отметили в ОНФ.
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Для проекта ОНФ "Памяти героев" жители России записали и выложили на YouTube почти 4 тысячи роликов с историями своих семейных героев.
"Стартовав в январе, проект "Памяти героев" за несколько месяцев показал не только творческую составляющую, но и большую популярность среди людей со всех уголков России и даже за ее пределами. И в мае, по просьбам участников, мы решили сделать "народную эстафету", и теперь публикации с рассказами о родственниках – участниках ВОВ набирают обороты и в социальных сетях в личных аккаунтах под хэштегом "памятигероев2020"", – поделилась успехом проекта замруководителя Исполкома ОНФ Ирина Плещева.
Молодежное крыло ОНФ в День Победы участвует во всероссийском флешмобе "Флаги России. 9 мая". Активисты движения по всей стране вывесили более 100 тысяч российских флагов на балконах и в окнах домов, общежитий, гостиниц, промышленных предприятий.
Всего по России ОНФ принимает участие в организации порядка 150 акций, уточнили в пресс-службе движения.
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День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Общероссийский народный фронтОренбургская областьОбщество
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