ОНФ организовал десятки памятных акций и флешмобов ко Дню Победы"

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Десятки акций организовал ко Десятки акций организовал ко Дню Победы Общероссийский народный фронт, на улицах российских городов вывешены портреты и напутственные слова более 280 ветеранов, а проект "Памяти героев" собрал порядка 4 тысяч видеороликов об историях фронтовиков, сообщает пресс-служба ОНФ

"У каждого, кто пережил Великую Отечественную войну, своя уникальная история. Мы хотели, чтобы герои проекта рассказали о своем жизненном пути, раскрыли секреты долголетия и простого человеческого счастья, основанного на любви к Родине", - рассказал замруководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев о фотопроекте "75 правил жизни победителей".

В рамках этой акции в регионах страны вывешиваются баннеры с фотографиями и напутствиями более 280 ветеранов. Активисты региональных отделений ОНФ, предприниматели и простые граждане исполняют желания ветеранов – дарят им бытовую технику, подписку на любимые газеты, телефон с большими кнопками, автоматический тонометр, прогулочное кресло-коляску. А в Оренбургской области ветерану преподнесли фуражку-картуз времен Великой Отечественной войны.

Международный челлендж ОНФ запустил в Instagram. Общественники пригласили всех выкладывать ролики со своими важными цифрами – годом начала карьеры, датой рождения детей или регистрации брака. Но главная цифра 2020 года – 75. Это "память о том, благодаря чему стали возможны другие значимые цифры", отметили в ОНФ.

Для проекта ОНФ "Памяти героев" жители России записали и выложили на YouTube почти 4 тысячи роликов с историями своих семейных героев.

"Стартовав в январе, проект "Памяти героев" за несколько месяцев показал не только творческую составляющую, но и большую популярность среди людей со всех уголков России и даже за ее пределами. И в мае, по просьбам участников, мы решили сделать "народную эстафету", и теперь публикации с рассказами о родственниках – участниках ВОВ набирают обороты и в социальных сетях в личных аккаунтах под хэштегом "памятигероев2020"", – поделилась успехом проекта замруководителя Исполкома ОНФ Ирина Плещева.

Молодежное крыло ОНФ в День Победы участвует во всероссийском флешмобе "Флаги России. 9 мая". Активисты движения по всей стране вывесили более 100 тысяч российских флагов на балконах и в окнах домов, общежитий, гостиниц, промышленных предприятий.