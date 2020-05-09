Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T14:55
https://ria.ru/20200509/1571215577.html
Глава ЕК в День Европы призвала к солидарности на фоне коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/155746/10/1557461073_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_69ec1d268234c6073528e6a8a4ae1a11.jpg
РИА Новости

Глава ЕК в День Европы призвала к солидарности на фоне коронавируса

14:55 09.05.2020
209
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Урсула фон дер Ляйен
 Урсула фон дер Ляйен
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 мая – РИА Новости. В 70-летнюю годовщину декларации Шумана, которая ознаменовала становление европейской солидарности и сотрудничества, страны Евросоюза вновь нуждаются в усилении взаимодействия для преодоления кризиса коронавируса, спасения жизней и экономики, заявила в своем видеообращении по случаю Дня Европы президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы празднуем 70 лет европейской солидарности, отмечаем годовщину, когда Европа была восстановлена и воссоединена на руинах Второй мировой войны. Эта же солидарность нужна и сейчас, она должна помочь нам спасти жизни и рабочие места, а также выстроить "зеленый и цифровой" ЕС", - сказала она.
Города мира. Вена
6 мая, 12:15Туризм
В некоторых странах Европы туристам предложат пройти тесты на коронавирус
Страны Европейского союза 9 мая отмечают День Европы. В этот день в 1950 году была обнародована декларация министра иностранных дел Франции Робера Шумана, объединившая сталелитейную промышленность Франции и Германии и ставшая первым европейским сообществом и прообразом Европейского союза.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
060016
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзФранцияГерманияЕвропаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Путин и Назарбаев поздравили друг друга с 75-летием Победы
Главный храм Вооруженных сил России в парке Патриот
Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил
Афганистан
В Афганистане при разгоне акции протеста погибли четыре человека
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Эрдоган поздравил Путина с 75-летием Победы
Съезд Общероссийского народного фронта
ОНФ организовал десятки памятных акций и флешмобов ко Дню Победы"
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер Индии поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Террористы обстреляли предместья города Латакия в Сирии
Женева
В Швейцарии отметили День Победы
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев по телефону поздравил ветеранов из Краснодарского края
Актриса Ольга Куриленко
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
Монумент Воину-освободителю Бронзовый солдат
Жители Эстонии несут цветы к памятникам советским воинам, несмотря на ЧП
Тбилиси, Грузия
Власти Грузии почтили память героев Второй мировой войны
Празднование Дня Победы в Москве
Ветераны получили более 40 тысяч писем в рамках акции "Письмо победы"
Паводок в Вологодской области
В Вологодской области более 20 населенных пунктов отрезало из-за паводка
Здание Имперского военного музея в Лондоне
Российские дипломаты возложили венки к Советскому мемориалу в Лондоне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23Мадуро поздравил россиян с Днем Победы
17:23В Марий Эл умер пятый пациент с коронавирусом
17:17Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным
17:16США прекратили доставку посылок в Эстонию из-за коронавируса
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
Лента новостейМолния