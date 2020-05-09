Глава ЕК в День Европы призвала к солидарности на фоне коронавируса

"Сегодня мы празднуем 70 лет европейской солидарности, отмечаем годовщину, когда Европа была восстановлена и воссоединена на руинах Второй мировой войны. Эта же солидарность нужна и сейчас, она должна помочь нам спасти жизни и рабочие места, а также выстроить "зеленый и цифровой" ЕС", - сказала она.