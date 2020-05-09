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2020-05-09T14:50
https://ria.ru/20200509/1571215350.html
В Вологодской области более 20 населенных пунктов отрезало из-за паводка
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40732/92/407329241_0:480:2560:1920_1036x0_80_0_0_1208d59b73a429b61050f18b951bb0b0.jpg
РИА Новости

В Вологодской области более 20 населенных пунктов отрезало из-за паводка

14:50 09.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Дубровин / Перейти в фотобанкПаводок в Вологодской области
Паводок в Вологодской области
© РИА Новости / Михаил Дубровин
Перейти в фотобанк
Паводок в Вологодской области. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Свыше 20 населенных пунктов оказались отрезанными после повышения уровней воды на реках Вологодской области из-за сильных осадков, в зоне подтопления оказались пять участков автомобильных дорог, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе МЧС России.
"Отрезанным остается 21 населенный пункт. В двух муниципальных районах подтоплены два низководных моста и пять участков автодорог", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, всего в двух населенных пунктах на территории региона подтоплены 54 придомовые территории и семь жилых домов.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вологодская областьПроисшествия
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