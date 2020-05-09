В Вологодской области более 20 населенных пунктов отрезало из-за паводка

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Свыше 20 населенных пунктов оказались отрезанными после повышения уровней воды на реках Свыше 20 населенных пунктов оказались отрезанными после повышения уровней воды на реках Вологодской области из-за сильных осадков, в зоне подтопления оказались пять участков автомобильных дорог, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе МЧС России.

"Отрезанным остается 21 населенный пункт. В двух муниципальных районах подтоплены два низководных моста и пять участков автодорог", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в двух населенных пунктах на территории региона подтоплены 54 придомовые территории и семь жилых домов.