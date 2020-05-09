Российские дипломаты в Ереване возложили цветы к Вечному огню

"В день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин, военный и военно-воздушный Атташе при посольстве Андрей Грищук и сотрудники дипмиссии возложили венок и цветы к Вечному огню у монумента "Мать Армения" и почтили память погибших минутой молчания", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.
Там же отмечается, что в небе над столицей и главным памятником Победы в Великой Отечественной войне состоялся пролет воздушной группы российской военной базы "Эребуни" и министерства обороны Армении.