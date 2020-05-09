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75 лет Великой Победы
2020-05-09T14:48
https://ria.ru/20200509/1571215292.html
Российские дипломаты в Ереване возложили цветы к Вечному огню
https://cdn23.img.ria.ru/images/142538/77/1425387758_0:254:2308:1552_1036x0_80_0_0_e2f712d4d2fdedb00255f644f656783e.jpg
РИА Новости

Российские дипломаты в Ереване возложили цветы к Вечному огню

14:48 09.05.2020
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© РИА Новости / Л. Носов / Перейти в фотобанкМонумент "Мать - Армения" в парке Победы города Еревана
Монумент Мать - Армения в парке Победы города Еревана
© РИА Новости / Л. Носов
Перейти в фотобанк
Монумент "Мать - Армения" в парке Победы города Еревана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 мая – РИА Новости. Представители российского посольства в Армении возложили в субботу цветы к Вечному огню в Парке Победы в Ереване, сообщили в пресс-службе диппредставительства.
"В день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин, военный и военно-воздушный Атташе при посольстве Андрей Грищук и сотрудники дипмиссии возложили венок и цветы к Вечному огню у монумента "Мать Армения" и почтили память погибших минутой молчания", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.
Там же отмечается, что в небе над столицей и главным памятником Победы в Великой Отечественной войне состоялся пролет воздушной группы российской военной базы "Эребуни" и министерства обороны Армении.
Пилоты армянских многофункциональных истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25 и российских истребителей МиГ-29 продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, заявили в диппредставительстве.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент Армен Саркисян возлагает цветы у Вечного огня в парке Победы во время празднования Дня Победы в Ереване
10:4575 лет Великой Победы
Президент Армении возложил цветы к Вечному огню в Ереване
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75 лет Великой ПобедыСу-30СМДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)МиГ-29Су-25ЕреванАрменияВ мире
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