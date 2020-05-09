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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T14:44
https://ria.ru/20200509/1571215167.html
В числе 45 новых пациентов с COVID-19 в Пензенской области есть ребенок
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1036x0_80_0_0_b2d2478071c8ce24dc3baa5ded51c970.jpg
РИА Новости

В числе 45 новых пациентов с COVID-19 в Пензенской области есть ребенок

14:44 09.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 9 мая - РИА Новости. Восьмилетний ребенок есть среди 45 новых заболевших коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных выросло до 723, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
К 8 мая скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечился 301 человек.
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"Оперативная ситуация на 9 мая. Случаев подтвержденной COVID-19 - 723. Новых зарегистрированных - 45... (Новые - ред.) пациенты - от 18 до 89 лет, один восьмилетний ребенок. География распространения: Пенза - 33, Бессоновский район - один, Камешкирский район - два, Нижнеломовский район - семь, Никольский район - один. Один пациент - житель Мордовии", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 17 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПензаОбщество
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