В числе 45 новых пациентов с COVID-19 в Пензенской области есть ребенок

САРАТОВ, 9 мая - РИА Новости. Восьмилетний ребенок есть среди 45 новых заболевших коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных выросло до 723, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
К 8 мая скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечился 301 человек.
"Оперативная ситуация на 9 мая. Случаев подтвержденной COVID-19 - 723. Новых зарегистрированных - 45... (Новые - ред.) пациенты - от 18 до 89 лет, один восьмилетний ребенок. География распространения: Пенза - 33, Бессоновский район - один, Камешкирский район - два, Нижнеломовский район - семь, Никольский район - один. Один пациент - житель Мордовии", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 17 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.