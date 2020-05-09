В Риге к монументу Освободителям пришли десятки человек

РИГА, 9 мая – РИА Новости. Десятки человек пришли к памятнику Освободителям Риги, чтобы возложить цветы в День Победы, передает корреспондент РИА Новости.
В Латвии действует чрезвычайная ситуация из-за эпидемии коронавируса. Запрещено собираться больше двух человек.
Цветы к монументу также возложил посол России в Латвии Евгений Лукьянов и ряд депутатов Сейма и Европарламента от оппозиционных партий.
За соблюдением режима ЧС следит несколько десятков полицейских. Люди возлагают цветы, соблюдая дистанцию в два метра друг от друга.