В Риге к монументу Освободителям пришли десятки человек

РИО и РВИО заявили о попытках глав стран Прибалтики обелить фашизм

РИО и РВИО заявили о попытках глав стран Прибалтики обелить фашизм

За соблюдением режима ЧС следит несколько десятков полицейских. Люди возлагают цветы, соблюдая дистанцию в два метра друг от друга.