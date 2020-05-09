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75 лет Великой Победы
2020-05-09T14:41
https://ria.ru/20200509/1571214978.html
В Риге к монументу Освободителям пришли десятки человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569191995_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_c3c815410cfc8d070d5dd319eb18c567.jpg
РИА Новости

В Риге к монументу Освободителям пришли десятки человек

14:41 09.05.2020
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© Depositphotos / Vitalez1988Город Рига
Город Рига
© Depositphotos / Vitalez1988
Город Рига. Архивное фото
РИГА, 9 мая – РИА Новости. Десятки человек пришли к памятнику Освободителям Риги, чтобы возложить цветы в День Победы, передает корреспондент РИА Новости.
В Латвии действует чрезвычайная ситуация из-за эпидемии коронавируса. Запрещено собираться больше двух человек.
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Цветы к монументу также возложил посол России в Латвии Евгений Лукьянов и ряд депутатов Сейма и Европарламента от оппозиционных партий.
За соблюдением режима ЧС следит несколько десятков полицейских. Люди возлагают цветы, соблюдая дистанцию в два метра друг от друга.
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75 лет Великой ПобедыЕвропарламентДень ПобедыЕвгений ЛукьяновВеликая Отечественная война (1941-1945)ЛатвияРигаВ мире
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