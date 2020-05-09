В Мурманске состоялся авиапарад Северного флота в честь Дня Победы

Рота почетного караула у памятника защитникам Кольского Заполярья в Мурманске

МУРМАНСК, 9 мая – РИА Новости. Демонстрационный пролёт авиации Северного флота, посвящённый 75-й годовщине Победы советского народа в Демонстрационный пролёт авиации Северного флота, посвящённый 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне , состоялся в городе-герое Мурманске , сообщила пресс-служба Северного флота.

Из-за погодных условий парад перенесли с 10.30 на 14.00 мск.

"14 самолетов и три вертолёта поднялись с четырех аэродромов базирования в Мурманской и Вологодской областях и собрались в заполярном небе, чтобы единым строем пройти на высоте 200 метров над символом города-героя Мурманска – 35-метровым бетонным солдатом, устремившим взор в сторону государственной границы", - говорится в сообщении.

За штурвалами самолётов и вертолётов находились лучшие лётчики морской авиации, имеющие от 1,2 до 2,5 тысяч часов налёта. Открыл пролёт авиации вертолет Ка-27. Эта машина на северном флоте представлена в нескольких модификациях, как противолодочный и как поисково-спасательный вертолёт. Следом прошла пара вертолетов Ми-8, предназначенных для выполнения десантно-транспортных задач и огневой поддержки войск.

Первым из самолётов над Кольским заливом прошёл военно-транспортный Ан-26. Самолет предназначен для перевозки грузов и сил десанта. На Северном флоте он также используется для отработки прыжков с парашютом личного состава береговых и сухопутных войск и морской пехоты. Следующим пролетел военно-транспортный самолет Ан-12. Он предназначен для перевозки и десантирования личного состава и груза.

Затем в небе появилась легенда противолодочной авиации - самолет Ил-38, мурманчане также могли проследить за полетом самолета Ил-20. Замкнул строй турбовинтовых самолётов дальний противолодочный самолёт Ту-142. Строй реактивных самолётов открыл учебно-тренировочный самолет Су-25УТГ. Эта машина предназначена для обучения летного состава посадкам на палубу авианесущего корабля. Со скоростью 600 километров в час над Кольским заливом пролетела пара корабельных истребителей Су-33.

Новое поколение палубных истребителей представила пара самолетов Миг-29К. Это многофункциональные истребители корабельного базирования, предназначенные для завоевания превосходства в воздухе, уничтожения надводных кораблей и береговых объектов противника. В боевом порядке прошла над мурманским Алёшей пара фронтовых бомбардировщиков Су-24м. Эти самолёты предназначены для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным и морским целям.