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75 лет Великой Победы
2020-05-09T14:37
https://ria.ru/20200509/1571214862.html
В Мурманске состоялся авиапарад Северного флота в честь Дня Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571213696_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_14c90604d1980091044fd0340573ba99.jpg
РИА Новости

В Мурманске состоялся авиапарад Северного флота в честь Дня Победы

14:37 09.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРота почетного караула у памятника защитникам Кольского Заполярья в Мурманске
Рота почетного караула у памятника защитникам Кольского Заполярья в Мурманске
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 9 мая – РИА Новости. Демонстрационный пролёт авиации Северного флота, посвящённый 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоялся в городе-герое Мурманске, сообщила пресс-служба Северного флота.
Из-за погодных условий парад перенесли с 10.30 на 14.00 мск.
"14 самолетов и три вертолёта поднялись с четырех аэродромов базирования в Мурманской и Вологодской областях и собрались в заполярном небе, чтобы единым строем пройти на высоте 200 метров над символом города-героя Мурманска – 35-метровым бетонным солдатом, устремившим взор в сторону государственной границы", - говорится в сообщении.
За штурвалами самолётов и вертолётов находились лучшие лётчики морской авиации, имеющие от 1,2 до 2,5 тысяч часов налёта. Открыл пролёт авиации вертолет Ка-27. Эта машина на северном флоте представлена в нескольких модификациях, как противолодочный и как поисково-спасательный вертолёт. Следом прошла пара вертолетов Ми-8, предназначенных для выполнения десантно-транспортных задач и огневой поддержки войск.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на параде в Минске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
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"Не торопитесь осуждать". Лукашенко объяснил проведение парада Победы
Первым из самолётов над Кольским заливом прошёл военно-транспортный Ан-26. Самолет предназначен для перевозки грузов и сил десанта. На Северном флоте он также используется для отработки прыжков с парашютом личного состава береговых и сухопутных войск и морской пехоты. Следующим пролетел военно-транспортный самолет Ан-12. Он предназначен для перевозки и десантирования личного состава и груза.
Затем в небе появилась легенда противолодочной авиации - самолет Ил-38, мурманчане также могли проследить за полетом самолета Ил-20. Замкнул строй турбовинтовых самолётов дальний противолодочный самолёт Ту-142. Строй реактивных самолётов открыл учебно-тренировочный самолет Су-25УТГ. Эта машина предназначена для обучения летного состава посадкам на палубу авианесущего корабля. Со скоростью 600 километров в час над Кольским заливом пролетела пара корабельных истребителей Су-33.
Авиационные парады Победы в российских регионах
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

Воздушный парад Победы в Москве
1 из 13

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В столице над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.

Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на воздушном параде Победы в Москве
2 из 13

В столице над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Парад открыли тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые Ми-8.

Тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Москве
3 из 13

Парад открыли тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые Ми-8.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушка наблюдает за воздушным парадом Победы в Москве. На втором плане: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.
Девушка наблюдает за воздушным парадом Победы в Москве
4 из 13
Девушка наблюдает за воздушным парадом Победы в Москве. На втором плане: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтрой "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 на воздушном параде Победы в Москве.
Воздушный парад Победы в Москве
5 из 13
Строй "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 на воздушном параде Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" пролетели на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на воздушном параде Победы в Москве
6 из 13

Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" пролетели на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоздушный парад Победы в Москве.
Воздушный парад Победы в Москве
7 из 13
Воздушный парад Победы в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76.

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76 на воздушном параде Победы в Москве
8 из 13

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

Воздушный парад Победы в Москве
9 из 13

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

Воздушный парад Победы в Москве
10 из 13

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Воздушный парад прошел и в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты.

Военно-транспортный самолет Ан-12 во время воздушного парада Победы в Санкт-Петербурге
11 из 13

Воздушный парад прошел и в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите.

Многоцелевые вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите
12 из 13

Вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске.

Вертолеты Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске
13 из 13

Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 13

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 13

В столице над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 13

Парад открыли тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые Ми-8.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
4 из 13
Девушка наблюдает за воздушным парадом Победы в Москве. На втором плане: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 13
Строй "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 на воздушном параде Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 13

Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" пролетели на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
7 из 13
Воздушный парад Победы в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 13

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 13

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 13

Воздушный парад прошел и в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
13 из 13

Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Новое поколение палубных истребителей представила пара самолетов Миг-29К. Это многофункциональные истребители корабельного базирования, предназначенные для завоевания превосходства в воздухе, уничтожения надводных кораблей и береговых объектов противника. В боевом порядке прошла над мурманским Алёшей пара фронтовых бомбардировщиков Су-24м. Эти самолёты предназначены для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным и морским целям.
Завершила демонстрационный пролёт авиации пара самолетов МиГ-31бм. Эти модернизированные истребители-перехватчики предназначены для перехвата воздушных целей на высотах от 25 метров до 28 километров. После пролёта все самолёты и вертолёты направились на свои аэродромы базирования.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Мурманск
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