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75 лет Великой Победы
2020-05-09T14:35
https://ria.ru/20200509/1571214541.html
Российские дипломаты возложили венки к Советскому мемориалу в Лондоне
https://cdn25.img.ria.ru/images/15013/99/150139950_0:562:3000:2250_1036x0_80_0_0_8eb6df969086691860f23f98a41505b0.jpg
РИА Новости

Российские дипломаты возложили венки к Советскому мемориалу в Лондоне

14:35 09.05.2020
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© РИА Новости / Александров АртурЗдание Имперского военного музея в Лондоне
Здание Имперского военного музея в Лондоне
© РИА Новости / Александров Артур
Здание Имперского военного музея в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Российские дипломаты и члены общественных организаций возложили венки к Советскому военному мемориалу у Имперского военного музея в Лондоне, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.
Мероприятие ежегодно проводит фонд "Советский мемориал" (Soviet Memorial Trust Fund), оргкомитет приглашает к участию в церемонии ветеранов, дипломатов из бывших союзных республик, представителей местных властей и простых граждан. В день 75-летия Победы к мемориалу из-за действующих в стране жестких карантинных мер пришли немногие, в прошлые годы церемония собирала сотни гостей. Дипломаты и участники церемонии соблюдали безопасную дистанцию.
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"Всегда будем помнить, что Советский Союз внес ключевой вклад в эту Победу, заплатив за нее невероятно высокую цену: 27 миллионов советских граждан погибли, тысячи городов и сотни тысяч деревень были до основания разрушены. Всегда будем помнить и о помощи наших союзников по антигитлеровской коалиции - о конвоях с жизненно важными грузами, отправлявшимися опасным северным морским путем. Мы чтим память о всех, кто погиб, освобождая человечество от нацизма", - сказал, выступая на церемонии, посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Всегда будем помнить и благодарить ветеранов Второй мировой войны, которые подарили нам мир, самоотверженно сражаясь с врагом. Жаль, что сегодня их нет рядом с нами", - добавил он.
Келин поблагодарил фонд "Советский мемориал" за организацию данного праздничного мероприятия. Почетный секретарь фонда и британского Общества содействия в российских и советских исследованиях (SCRSS) Ральф Гибсон также возложил венок к памятнику.
Мемориал был открыт в Лондоне 9 мая 1999 года. Памятник работы российского скульптора Сергея Щербакова представляет собой трехметровый бронзовый монумент в виде склонившей голову женщины, над которой находится свободно подвешенный колокол, а у подножия монумента - гранитная плита со словами памяти на русском и английском языках.
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Подготовка к 75-летию

Российские дипломаты и соотечественники провели значительную работу в рамках празднования 75-летия победы в Великобритании. Посол Келин в День Победы поздравил в видеообращении соотечественников с праздником.
"Наша страна сыграла ключевую роль в освобождении Европы и мира от нацистских захватчиков. Это произошло благодаря мужеству, героизму, самопожертвованию советских солдат и народов нашей страны. Именно они вынесли на своих плечах основные тяготы войны, а Европа и весь мир смогли встать на путь созидания и партнёрства... День Победы – наш общий праздник и повод вспомнить об искреннем боевом братстве советского и британского народов", - сказал посол.
Он рассказал, что в знак "вечной благодарности" британским ветеранам Арктических конвоев в начале мая были вручены юбилейные медали в честь 75-летия Победы.
Келин выразил сожаление, что из-за пандемии коронавируса в Британию на праздник не смогли прилететь российские ветераны, были изменены форматы проведения акции "Бессмертный полк" и традиционного возложения венков.
Совет русскоговорящего сообщества Великобритании и Северной Ирландии предложил провести "Бессмертный полк" виртуально - участникам нужно выставить фотографию родственника - участника войны в окне дома или квартиры, сфотографировать и разместить в соцсетях с соответствующим хэштегом.
"Mы не сможем собраться вместе, чтобы почтить память своих героев и пройти с их портретами. Реалии сегодняшнего дня заставляют нас действовать иначе. "Бессмертный полк дома"- такой в нынешних условиях будет полк. Вспомним наших героев в кругу семьи! Ведь память об их подвиге – это не только шествие в колонне. Это личная семейная история каждого из нас", - говорится в обращении совета.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Тегеранская конференция (28 ноября - 1 декабря 1943 г.) лидеров трех стран: председателя ГКО, генерального секретаря ЦК ВКП(б), председателя СНК СССР И. В. Сталина, президента США Ф. Д. Рузвельта, премьер-министра Великобритании У. Черчилля (слева направо)
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Память о павших

Дипломаты в апреле и мае посетили советские воинские захоронения в Британии и возложили к ним цветы.
"На территории Великобритании находятся 18 советских военных захоронений. В течение апреля и начала мая посол России Келин, а также сотрудники посольства провели возложения на захоронениях в Ливерпуле, Олдершоте, Тидворте, Честере и Шафтсбери. Подобные мероприятия посольство старается проводить каждый год, прежде всего, для того, чтобы почтить память о солдатах, погибших защищая свою Родину", - рассказали в посольстве.
Дипломаты совместно с Координационным советом соотечественников Великобритании и Обществом "Русское наследие" намерены продолжить навещать могилы советских солдат. В частности, объединения соотечественников намерены в мае возложить цветы к воинским захоронениям в Лидсе, Харрогейте, Хаддерсфилде и других городах.
Продолжается сотрудничество посольства с комиссией Содружества по военным захоронениям (Commonwealth War Graves Commission), которая ведет централизованный уход за воинскими захоронениями, в том числе за могилами советских солдат. В январе комиссия поддержала акцию "Дорога памяти", когда из трех советских захоронений в Харрогейте был произведен забор земли для отправки в главный храм Вооруженных сил России.
"Посольство, в отличие от российских дипмиссий в ряде других европейских стран - например, Чехии, Латвии, Литве и Эстонии - не сталкивается с целенаправленным осквернением советских военных мемориалов и памятников на могилах советских солдат. Здесь чтут память о союзнических отношениях между Россией и Великобританией и поддерживают места погребения советских военнослужащих в надлежащем виде", - сообщили в посольстве.
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Культурная программа

Несмотря на карантин, сразу несколько концертов - в онлайн-формате - пройдут 9 мая для тех, кто празднует День Победы. Российские соотечественники, компания-организатор культурных мероприятий Ensemble Productions и Россотрудничество проведут для ветеранов большой онлайн-концерт с участием известных российских и британских артистов.
"В концерте примут участие Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Александр Маршал, Лариса Долина, Олег Газманов, Владимир Шахрин, Евгений Маргулис, Тамара Гвердцители, Надежда Бабкина и ансамбль "Русская Песня", Александр Олешко, Пелагея, Дина Гарипова, Тина Кузнецова, группа "Кватро", ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, Дина Корзун и Игорь Верник. С британской стороны - актер Джереми Айронс, бывший участник группы Iron Maiden Тони Мур, клавишник рок-группы YES Рик Вейкмен и тенор Расселл Уотсон", - сообщили организаторы.
Концерт начнется в 19.00 по местному времени (21.00 мск) субботы, посмотреть его можно будет на платформе Zoom или на страницах британского представительства Россотрудничества в Facebook и YouTube.
В 15.00 (17.00 мск) пройдет концерт музыкальных коллективов российских соотечественников "Песни Победы", в 17.30 - Концерт сводного хора соотечественников Великобритании. Все трансляции будут доступны на страницах в соцсетях или на сайтах организаций, координирующих работу организаций соотечественников.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ЛондонСССРВ мире
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