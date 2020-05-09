В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса

Также комиссия подтвердила смерть еще двух пациентов с коронавирусом, информирует комздрав.

"Два пациента, женщина 69 лет и мужчина 58 лет, скончались в Госпитале для ветеранов войн и Городской многопрофильной больнице №2. Пациенты имели ряд хронических заболеваний, прежде всего, сердечно-сосудистую патологию. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - уточняет ведомство.