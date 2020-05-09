В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
"Комиссия (по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 - ред.) подтвердила смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников – двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн", - говорится в сообщении.
Также комиссия подтвердила смерть еще двух пациентов с коронавирусом, информирует комздрав.
"Два пациента, женщина 69 лет и мужчина 58 лет, скончались в Госпитале для ветеранов войн и Городской многопрофильной больнице №2. Пациенты имели ряд хронических заболеваний, прежде всего, сердечно-сосудистую патологию. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - уточняет ведомство.
По данным городского оперштаба, в Петербурге подтверждено 6990 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 425 случаев. Выздоровели 1662 человека, 53 скончались.
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