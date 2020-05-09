В Луганске в честь Дня Победы провели автопробег

Автопробег к 75-ой годовщине Победы в ВОВ в Луганске

ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Более тысячи автомобилей приняли участие в праздничном автопробеге в Луганске, посвященном Более тысячи автомобилей приняли участие в праздничном автопробеге в Луганске, посвященном 75-й годовщине Победы Великой Отечественной войне , передает корреспондент РИА Новости.

Сбор колонны проводился на эстакаде у железнодорожного вокзала Луганска . Оттуда автомобили с символикой непризнанной республики, России, знаменами Победы начали свое движение по улицам города. По данным организаторов, протяженность колонны на старте составила более двух километров.

© РИА Новости Автопробег к 75-ой годовщине Победы в ВОВ в Луганске © РИА Новости Автопробег к 75-ой годовщине Победы в ВОВ в Луганске

"Отдать дань уважения и передать историю о подвиге нашего народа сегодня собрались автолюбители со всей республики. Мы организованной колонной уже пятый год подряд проедем по памятным местам, посвященным нашей Великой Победе", - сказал журналистам организатор акции, депутат Народного Совета ЛНР Денис Колесников.

По словам организатора, из-за угрозы коронавируса автомобилисты не будут останавливаться и выходить у памятников и мемориалов.

© РИА Новости Автопробег к 75-ой годовщине Победы в ВОВ в Луганске © РИА Новости Автопробег к 75-ой годовщине Победы в ВОВ в Луганске

"В этом году у нас рекордное количество участников. В прошлом году у нас было 735 автомобилей", – уточнил Колесников.