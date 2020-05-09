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75 лет Великой Победы
2020-05-09T13:56
https://ria.ru/20200509/1571213284.html
В Луганске в честь Дня Победы провели автопробег
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571212053_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_25c0e28a1d7d8517056fe0a3e18ac428.jpg
РИА Новости

В Луганске в честь Дня Победы провели автопробег

13:56 09.05.2020
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© РИА НовостиАвтопробег к 75-ой годовщине Победы в ВОВ в Луганске
Автопробег к 75-ой годовщине Победы в ВОВ в Луганске
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Более тысячи автомобилей приняли участие в праздничном автопробеге в Луганске, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Сбор колонны проводился на эстакаде у железнодорожного вокзала Луганска. Оттуда автомобили с символикой непризнанной республики, России, знаменами Победы начали свое движение по улицам города. По данным организаторов, протяженность колонны на старте составила более двух километров.
© РИА НовостиАвтопробег к 75-ой годовщине Победы в ВОВ в Луганске
Автопробег к 75-ой годовщине Победы в ВОВ в Луганске
© РИА Новости
Автопробег к 75-ой годовщине Победы в ВОВ в Луганске
"Отдать дань уважения и передать историю о подвиге нашего народа сегодня собрались автолюбители со всей республики. Мы организованной колонной уже пятый год подряд проедем по памятным местам, посвященным нашей Великой Победе", - сказал журналистам организатор акции, депутат Народного Совета ЛНР Денис Колесников.
По словам организатора, из-за угрозы коронавируса автомобилисты не будут останавливаться и выходить у памятников и мемориалов.
© РИА НовостиАвтопробег к 75-ой годовщине Победы в ВОВ в Луганске
Автопробег к 75-ой годовщине Победы в ВОВ в Луганске
© РИА Новости
Автопробег к 75-ой годовщине Победы в ВОВ в Луганске
"В этом году у нас рекордное количество участников. В прошлом году у нас было 735 автомобилей", – уточнил Колесников.
В рамках автопробега участники проехали также по улицам Луганска, где их приветствовали жители города.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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75 лет Великой ПобедыЛуганская Народная РеспубликаДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)ЛуганскВ мире
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