Число зараженных коронавирусом в ДНР возросло до 180

"За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено 24 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 9 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 180. На лечении 148 пациентов. Выписаны 27 человек. Летальных случаев пять", - говорится в сообщении пресс-службы.