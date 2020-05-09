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75 лет Великой Победы
2020-05-09T13:50
https://ria.ru/20200509/1571212631.html
Социологи узнали, как россияне оценивают освещение истории ВОВ
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571212209_0:49:3045:1762_1036x0_80_0_0_9b7d61b3056d5e58a2fc0b0a74e43fa6.jpg
РИА Новости

Социологи узнали, как россияне оценивают освещение истории ВОВ

13:50 09.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастница ВОВ Рафика Калинина возлагает цветы к Вечному огню на площади у парка отдыха имени Горького в Казани
Участница ВОВ Рафика Калинина возлагает цветы к Вечному огню на площади у парка отдыха имени Горького в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Участница ВОВ Рафика Калинина возлагает цветы к Вечному огню на площади у парка отдыха имени Горького в Казани. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Большинство россиян - 80% - считают, что история Великой Отечественной войны освещается в нашей стране правдиво, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
По данным ФОМ, 39% граждан полагают, что история ВОВ сегодня освещается так же правдиво, как и в советское время, 33% уверены, что более правдиво, 15% считают, что менее правдиво. Также более половины опрошенных (59%) полагают, что в СМИ о Великой Отечественной войне говорится столько, сколько нужно, 28% - слишком мало, 8% - слишком много.
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Отмечается, что сайты в интернете с архивными и другими материалами, посвященными Великой Отечественной войне, когда-либо посещали 69% россиян. Среди них 39% молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, а также 40% - в возрасте от 31 до 45.
Как указано в опросе, 60% респондентов в последнее время не видели телепередач или фильмов, а также не читали книг, которые изменили бы или существенно дополнили их знания о войне. Такие книги, фильмы или телепередачи встречались 31% опрошенных.
Уточняется, что в семьях 87% опрошенных есть (были) родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне, у 10% нет таких родственников, 1% опрошенных участвовали в войне.
Кроме того, 60% респондентов слышали рассказы о войне напрямую или в пересказе от других родственников, 26% не слышали, затруднились ответить 1%. В этих рассказах опрошенным больше всего запомнились героизм, самоотверженность, патриотизм людей (10%), сами военные действия (9%), а также страх, ужас, тяжесть воспоминаний (7%).
Опрос "ФОМнибус" проводился в течение марта и мая среди респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью, а также путем поквартирных опросов. Статпогрешность не превышает 3,8%.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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04:08
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
811002
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75 лет Великой ПобедыФОМнибусВеликая Отечественная война (1941-1945)Фонд "Общественное мнение"Общество
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