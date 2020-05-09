Социологи узнали, как россияне оценивают освещение истории ВОВ

По данным ФОМ, 39% граждан полагают, что история ВОВ сегодня освещается так же правдиво, как и в советское время, 33% уверены, что более правдиво, 15% считают, что менее правдиво. Также более половины опрошенных (59%) полагают, что в СМИ о Великой Отечественной войне говорится столько, сколько нужно, 28% - слишком мало, 8% - слишком много.

Отмечается, что сайты в интернете с архивными и другими материалами, посвященными Великой Отечественной войне, когда-либо посещали 69% россиян. Среди них 39% молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, а также 40% - в возрасте от 31 до 45.

Как указано в опросе, 60% респондентов в последнее время не видели телепередач или фильмов, а также не читали книг, которые изменили бы или существенно дополнили их знания о войне. Такие книги, фильмы или телепередачи встречались 31% опрошенных.

Уточняется, что в семьях 87% опрошенных есть (были) родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне, у 10% нет таких родственников, 1% опрошенных участвовали в войне.

Кроме того, 60% респондентов слышали рассказы о войне напрямую или в пересказе от других родственников, 26% не слышали, затруднились ответить 1%. В этих рассказах опрошенным больше всего запомнились героизм, самоотверженность, патриотизм людей (10%), сами военные действия (9%), а также страх, ужас, тяжесть воспоминаний (7%).