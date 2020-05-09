В Самаре военные в День Победы показали пролет самолетов дальней авиации

Ранее сообщалось, что 9 мая в небо над Самарой поднимутся два многофункциональных сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика, два фронтовых разведчика Су-24МР, а также многоцелевые вертолеты Ми-2. Планировалось, что всего будет задействовано шесть единиц авиационной техники с двух авиабаз Центрального военного округа.