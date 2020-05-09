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75 лет Великой Победы
2020-05-09T13:45
https://ria.ru/20200509/1571212527.html
В Самаре военные в День Победы показали пролет самолетов дальней авиации
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570976691_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_f784e469f784238033dac75ba59d6d9c.jpg
РИА Новости

В Самаре военные в День Победы показали пролет самолетов дальней авиации

13:34 09.05.2020 (обновлено: 13:45 09.05.2020)
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© Фото : Администрация городского округа СамараУлицы Самары в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Улицы Самары в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
© Фото : Администрация городского округа Самара
САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Военные летчики устроили сюрприз на День Победы в Самаре, жители города смогли увидеть пролет самолетов дальней авиации, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Военные летчики устроили сюрприз на День Победы в Самаре. Помимо ранее заявленных в демонстрационном полете двух фронтовых разведчиков Су-24МР, пары новейших истребителей Су-34 и многоцелевых вертолетов Ми-2, жители города смогли увидеть самолеты дальней авиации" - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, над воздушным пространством города с минутным интервалом пролетели сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. Вся авиация пролетела в районе площади Куйбышева и площади Славы.
Ранее сообщалось, что 9 мая в небо над Самарой поднимутся два многофункциональных сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика, два фронтовых разведчика Су-24МР, а также многоцелевые вертолеты Ми-2. Планировалось, что всего будет задействовано шесть единиц авиационной техники с двух авиабаз Центрального военного округа.
Демонстрационные полеты авиации проводятся в девяти городах России в границах ответственности округа с привлечением более 80 самолетов и вертолетов. Наиболее масштабные из них - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, отмечает округ.
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75 лет Великой ПобедыСу-24Су-34Ту-95НовосибирскСамараКуйбышевДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
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