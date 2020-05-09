Число жертв коронавируса в Молдавии выросло до 159

КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Еще девять пациентов, инфицированных новым коронавирусом, скончались в Еще девять пациентов, инфицированных новым коронавирусом, скончались в Молдавии в ночь на субботу, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 159, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщили о 4728 зарегистрированных случаях коронавируса, 150 из которых стали летальными.

"На сегодняшний день в Молдавии зарегистрирована смерть 159 пациентов из-за COVID-19, 1925 человек выздоровели", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Парламент 17 марта ввел в стране режим чрезвычайного положения на 60 дней до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.