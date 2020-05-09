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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T13:29
https://ria.ru/20200509/1571212169.html
Число жертв коронавируса в Молдавии выросло до 159
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260836_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_f0532cd55ddc3988aeef88d00a173b5d.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Молдавии выросло до 159

13:29 09.05.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Еще девять пациентов, инфицированных новым коронавирусом, скончались в Молдавии в ночь на субботу, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 159, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 4728 зарегистрированных случаях коронавируса, 150 из которых стали летальными.
"На сегодняшний день в Молдавии зарегистрирована смерть 159 пациентов из-за COVID-19, 1925 человек выздоровели", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Парламент 17 марта ввел в стране режим чрезвычайного положения на 60 дней до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МолдавияВ мире
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