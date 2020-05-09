Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-09T13:25
https://ria.ru/20200509/1571211683.html
Путин посмотрел воздушный парад после возложения цветов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571210020_0:0:2882:1621_1036x0_80_0_0_b574b68c8a6f33030500311e45da41a3.jpg
РИА Новости

Путин посмотрел воздушный парад после возложения цветов

13:25 09.05.2020
413
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин наблюдает за пролетом военной авиации во время воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Владимир Путин наблюдает за пролетом военной авиации во время воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин наблюдает за пролетом военной авиации во время воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после своего обращения по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и возложения цветов в Александровском саду посмотрел парад авиационной техники, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".
За парадом Путин наблюдал с крыльца первого корпуса Кремля.
Традиционный парад Победы в этом году был отменен в связи с пандемией коронавируса. Путин ранее заявил, что 9 мая в небе пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты.
Президент также ранее заверил, что все праздничные мероприятия, которые были запланированы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся, включая парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка", но только тогда, когда ситуация станет безопасна.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Авиационные парады Победы в российских регионах
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

Воздушный парад Победы в Москве
1 из 13

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В столице над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.

Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на воздушном параде Победы в Москве
2 из 13

В столице над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Парад открыли тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые Ми-8.

Тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Москве
3 из 13

Парад открыли тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые Ми-8.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушка наблюдает за воздушным парадом Победы в Москве. На втором плане: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.
Девушка наблюдает за воздушным парадом Победы в Москве
4 из 13
Девушка наблюдает за воздушным парадом Победы в Москве. На втором плане: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтрой "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 на воздушном параде Победы в Москве.
Воздушный парад Победы в Москве
5 из 13
Строй "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 на воздушном параде Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" пролетели на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на воздушном параде Победы в Москве
6 из 13

Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" пролетели на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоздушный парад Победы в Москве.
Воздушный парад Победы в Москве
7 из 13
Воздушный парад Победы в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76.

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76 на воздушном параде Победы в Москве
8 из 13

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

Воздушный парад Победы в Москве
9 из 13

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

Воздушный парад Победы в Москве
10 из 13

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Воздушный парад прошел и в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты.

Военно-транспортный самолет Ан-12 во время воздушного парада Победы в Санкт-Петербурге
11 из 13

Воздушный парад прошел и в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите.

Многоцелевые вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите
12 из 13

Вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске.

Вертолеты Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске
13 из 13

Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 13

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок. Девятого мая в ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 13

В столице над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 13

Парад открыли тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые Ми-8.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
4 из 13
Девушка наблюдает за воздушным парадом Победы в Москве. На втором плане: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 13
Строй "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 на воздушном параде Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 13

Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" пролетели на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
7 из 13
Воздушный парад Победы в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 13

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 13

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 13

Воздушный парад прошел и в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Вертолеты Ми-8 на воздушном параде Победы в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
13 из 13

Ми-24 во время воздушного парада Победы в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
14010111
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир Путин
Рекомендуем
Улицы Самары в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Самаре военные в День Победы показали пролет самолетов дальней авиации
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем Победы
“Наши герои всегда с нами” – Путин обратился к участникам Бессмертного полка
Путин обратился к участникам онлайн-акции "Бессмертный полк"
Персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны в Барнауле
Активисты МГЕР 9 мая провели концерты под окнами ветеранов
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Эрдоган поздравил Путина с 75-летием Победы
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев по телефону поздравил ветеранов из Краснодарского края
Мы непобедимы, когда мы вместе: Путин поздравил россиян с Днем Победы
Поздравление Владимира Путина с Днем Победы
Тяжелые транспортные самолеты Ил-76 на воздушном параде Победы в Москве
Путин поблагодарил военных, которые провели воздушный парад
Истребители-бомбардировщики СУ-34
Российские летчики провели воздушный Парад Победы в Сирии
Участница ВОВ Рафика Калинина возлагает цветы к Вечному огню на площади у парка отдыха имени Горького в Казани
Социологи узнали, как россияне оценивают освещение истории ВОВ
Президент РФ Владимир Путин
Все планы по развитию армии и флота будут выполнены, заявил Путин
Мы непобедимы, когда мы вместе: Путин поздравил россиян с Днем Победы
Путин: мы знаем, что непобедимы, когда мы вместе
Памятник Крылья Победы, оскверненный вандалами
СМИ: радикалы прошли с портретами пособников нацистов в Одессе
Украинская антарктическая станция Академик Вернадский
Украинский повар покончил с собой в Антарктиде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поблагодарил ветеранов ВОВ за самоотверженность и силу духа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:17Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным
17:16США прекратили доставку посылок в Эстонию из-за коронавируса
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
Лента новостейМолния