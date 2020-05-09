Путин посмотрел воздушный парад после возложения цветов

Традиционный парад Победы в этом году был отменен в связи с пандемией коронавируса. Путин ранее заявил, что 9 мая в небе пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты.

Президент также ранее заверил, что все праздничные мероприятия, которые были запланированы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся, включая парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка", но только тогда, когда ситуация станет безопасна.