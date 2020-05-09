Активисты МГЕР 9 мая провели концерты под окнами ветеранов

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Активисты " Активисты " Молодой Гвардии Единой России " провели в регионах России свыше тысячи акций, посвященных празднованию 75-летия Победы , они организовали праздничные концерты под окнами ветеранов, подарили фронтовикам подарки и поучаствовали в праздничных флешмобах, сообщает пресс-служба движения.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Парад Победы 9 мая на Красной площади переносится из-за пандемии коронавируса. По словам главы государства, все торжественные мероприятия пройдут позже в 2020 году, который объявлен в России Годом памяти и славы.

"В регионах России молодогвардейцы организовали праздничные народные концерты вместе с жителями многоквартирных домов. В заранее обозначенное время из окон и с балконов всей страной исполнили знаменитые песни военных лет ("Катюша", "Смуглянка")", - говорится в сообщении.

Активисты вместе с жителями городов России стали участниками патриотической акции "Герои есть в каждом доме". В окнах были выставлены фотографии родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Портреты героев также показывают на медиащитах, а уже вечером фотографии из военной хроники и портреты участников и ветеранов войны покажут при помощи проектора на торцах жилых домов и других зданий.

"Сложившаяся ситуация в стране и мире не позволила нам организовать и провести полноценные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. Однако современные технологии помогают подстраиваться под различные условия жизни. Мы чтим память и гордимся подвигом наших предков. Они сражались за наше мирное небо над головой. И пока мы с вами помним о войне, она не повторится", – цитирует пресс-служба лидера МГЕР Дениса Давыдова.