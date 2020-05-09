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75 лет Великой Победы
2020-05-09T13:23
https://ria.ru/20200509/1571211564.html
Активисты МГЕР 9 мая провели концерты под окнами ветеранов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571106886_0:355:3010:2048_1036x0_80_0_0_11fd6634d086c5f656d1a039fbf7b5d6.jpg
РИА Новости

Активисты МГЕР 9 мая провели концерты под окнами ветеранов

13:23 09.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкПерсональный парад для ветерана Великой Отечественной войны в Барнауле
Персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны в Барнауле
© РИА Новости / Андрей Каспришин
Перейти в фотобанк
Персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны в Барнауле. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" провели в регионах России свыше тысячи акций, посвященных празднованию 75-летия Победы, они организовали праздничные концерты под окнами ветеранов, подарили фронтовикам подарки и поучаствовали в праздничных флешмобах, сообщает пресс-служба движения.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Парад Победы 9 мая на Красной площади переносится из-за пандемии коронавируса. По словам главы государства, все торжественные мероприятия пройдут позже в 2020 году, который объявлен в России Годом памяти и славы.
Ветеран
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"В регионах России молодогвардейцы организовали праздничные народные концерты вместе с жителями многоквартирных домов. В заранее обозначенное время из окон и с балконов всей страной исполнили знаменитые песни военных лет ("Катюша", "Смуглянка")", - говорится в сообщении.
Активисты вместе с жителями городов России стали участниками патриотической акции "Герои есть в каждом доме". В окнах были выставлены фотографии родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Портреты героев также показывают на медиащитах, а уже вечером фотографии из военной хроники и портреты участников и ветеранов войны покажут при помощи проектора на торцах жилых домов и других зданий.
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"Сложившаяся ситуация в стране и мире не позволила нам организовать и провести полноценные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. Однако современные технологии помогают подстраиваться под различные условия жизни. Мы чтим память и гордимся подвигом наших предков. Они сражались за наше мирное небо над головой. И пока мы с вами помним о войне, она не повторится", – цитирует пресс-служба лидера МГЕР Дениса Давыдова.
В честь Дня Победы МГЕР также переиздала в аудиоформате книгу "Дневник ветерана. Непридуманная история войны", в которую вошли более 70 аудиоподкастов с историями военных лет. Ранее добровольцы движения из 15 регионов России запустили акцию "Лес героев" – активисты уже подарили 15 тысяч пакетиков с семенами деревьев людям, которые обратились на горячую линию с просьбой оказать помощь в период коронавируса. Также активисты раздали свыше 30 тысяч репринт-экземпляров газеты "Правда" от 10 мая 1945 года.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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04:08
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
110003
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Молодая гвардия Единой РоссииВладимир ПутинОбщество
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