Главы России и Азербайджана обсудили меры по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в телефонном разговоре обсудили меры двух стран по борьбе с коронавирусом, отметили важность плотной координации на этом направлении, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены предпринимаемые в России и Азербайджане меры по борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями. Отмечена важность дальнейшей плотной координации на этом направлении", - говорится в сообщении.
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