Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T13:21
https://ria.ru/20200509/1571211415.html
Главы России и Азербайджана обсудили меры по борьбе с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/155307/48/1553074873_0:120:2567:1563_1036x0_80_0_0_75fbf5f1fea1ae70c297180c57ed731f.jpg
РИА Новости

Главы России и Азербайджана обсудили меры по борьбе с коронавирусом

13:21 09.05.2020
174
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в телефонном разговоре обсудили меры двух стран по борьбе с коронавирусом, отметили важность плотной координации на этом направлении, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены предпринимаемые в России и Азербайджане меры по борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями. Отмечена важность дальнейшей плотной координации на этом направлении", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
310001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджан
Рекомендуем
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
Репетиция парада ко Дню Победы в Минске
В Минске проходит военный парад по случаю 75-летия Победы
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Врачи
Названо самое опасное свойство коронавируса
Участники парада в Минске в честь 75-летия Победы
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поздравил Трампа с 75-летием победы над фашизмом
Мы непобедимы, когда мы вместе: Путин поздравил россиян с Днем Победы
Поздравление Владимира Путина с Днем Победы
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Актриса Ольга Куриленко
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
Производство Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге
Японский автопром начал восстанавливать работу заводов за рубежом
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Борисов оценил погружение батискафа на дно Марианского желоба
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский хочет установить мемориальные колокола в Крыму и Донецке
Главный храм Вооруженных сил России в парке Патриот
Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил
Пляж Навайо. Закинф, Греция
Греция предлагает разрешить туры между странами, справившимися с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:17Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным
17:16США прекратили доставку посылок в Эстонию из-за коронавируса
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
Лента новостейМолния